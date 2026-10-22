Адріана Ліма встановила рекорд Victoria’s Secret: модель вийшла на подіум шоу в 21-й раз

45-річна бразильська супермодель Адріана Ліма стала рекордсменкою Victoria’s Secret Fashion Show, взявши участь у показі бренду вже 21-й раз. Як повідомляє Wave RBC.UA, чергове шоу відбулося 18 жовтня 2026 року в Лос-Анджелесі та зібрало як легендарних "ангелів", так і нових зірок подіуму.

Модель зробила найбільше виходів на подіумі

Її історія співпраці з брендом розпочалася ще в 1999 році, коли вона вперше взяла участь у знаменитому шоу. Уже наступного року бразилійка стала одним з офіційних "ангелів" бренду.

На цьогорічному показі модель з’явилася у двох образах. Спочатку вона продемонструвала яскраво-зелене мереживне боді з глибоким вирізом, доповнене ефектними крилами з квітковими елементами.

Адріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Адріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Другий вихід Ліми відбувся наприкінці шоу: вона постала в білому вбранні з мереживними деталями та великими декоративними крилами.

Адріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

Адріана Ліма (фото: instagram.com/adrianalima)

У 2018 році модель попрощалася з подіумом Victoria’s Secret після майже двох десятиліть співпраці з брендом. Однак це не стало остаточним завершенням її історії з брендом: після шестирічної перерви Ліма повернулася на шоу у 2024 році, а згодом взяла участь у показах 2025-го та 2026 року.

Для Алессандри Амбросіо це був 20 вихід

Ще однією знаковою учасницею цьогорічного шоу стала Алессандра Амбросіо. Для бразильської супермоделі цей вихід був уже 20-м у кар’єрі на подіумі Victoria’s Secret.

Показ 2026 року став третім після відновлення Victoria’s Secret Fashion Show у 2024-му. Цього разу захід уперше за 19 років відбувся на Західному узбережжі США.