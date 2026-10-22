Папа Лев XIV не потребует дополнительного лечения рака: что известно о его состоянии

Результаты обследований показали, что дополнительное лечение ему не понадобится
Папа Римский Лев XIV не потребует дальнейшего лечения после операции по удалению злокачественной опухоли легкого. Результаты послеоперационных исследований подтвердили, что заболевание было локализовано и не распространилось на другие участки организма.
Wave RBC.UA сообщает, что по информации Vatican News, окончательные гистологические исследования и молекулярные анализы тканей, удаленных во время операции, подтвердили диагноз аденокарциномы легкого. Это один из самых распространенных типов рака легкого.
Личный врач понтифика Луиджи Карбоне и хирург Стефано Маргаритора сообщили, что результаты обследований не обнаружили признаки распространения болезни.
После дополнительной онкологической оценки медики пришли к выводу, что дальнейшая терапия не требуется.
71-летний Лев XIV перенес операцию 13 октября в римской больнице Джемелли. Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, чтобы устранить опухоль и пораженные ткани. Вмешательство прошло успешно без осложнений.
Подозрительное образование обнаружили случайно во время плановых обследований брюшной полости. До этого понтифик не имел симптомов, указывающих на проблемы с дыхательной системой.
17 октября, через четыре дня после операции, понтифик покинул больницу и вернулся в Ватикан. Врачи разрешили ему выписаться раньше, чем предполагалось изначально, после оценки результатов анализов крови, рентгенографии грудной клетки и общего клинического состояния.
После возвращения к привычной среде папа постепенно возобновил публичную деятельность. В частности, 21 октября он провел всеобщую аудиенцию в Ватикане.
Хирург Стефано Маргаритора также отметил, что нет медицинских причин отменять запланированную на 6-17 ноября поездку понтифика в Уругвай, Аргентину и Перу. В то же время, Лев XIV должен завершить восстановление после операции.