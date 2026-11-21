Только что вышла видеоигра GTA 6, но многие пользователи уже поиграли в нее и нашли скрытые интересности по сюжету. В частности, в игре много уличных кошек и собак, которых можно погладить, а они в ответ будут мурлыкать, махать хвостом и тереться об ноги. Wave RBC.UA собрал некоторых животных, с которыми можно взаимодействовать во время игры.

Пушистый рыжий кот

Пушистик с удовольствием дает себя погладить, а затем падает на спину, подставляя живот, и, играя, слегка кусает за руку.

Кот-работник магазина

В продуктовом супермаркете можно встретить серого полосатого кота в жилете работника магазина, который также с радостью дает себя погладить и потягивается.

Рыжий кот, который просится домой

Рыжик сам подойдет к вам на улице и с удовольствием даст себя погладить. Он мяукает, переворачивается на спину, трется о ноги и будто просится, чтобы вы забрали его с собой домой.

Еще один пушистый рыжий кот

Это животное уже скорее всего чье-то домашнее, ведь его можно найти на территории одного из домов. Однако он тоже охотно подойдет, потрется о ноги и даст себя погладить.

Разноцветная кошка

В игре можно встретить животных разных цветов и пород, в частности трехцветную кошечку, которая охотно позволит почесать животик.

Кот, мстящий за своего владельца

Не все животные такие ручные и ласковые – если украсть чью-то машину, а в ней останется кот, то животное нападет на тебя и начнет царапаться и кусаться.

Дворовые собаки

Разнообразие уличных животных в игре не заканчивается на котах, также там есть дворовые собачки, которые также радостно идут в руки, позволяют себя погладить и почесать за ушком.

Щенок, который следует за тобой

Маленький разноцветный щенок имеет хозяина, но если его погладить, он все равно будет некоторое время следовать за тобой следом, пока не вернется обратно домой.

Пес-спаситель

Если упасть в воду вдали от берега, спасать тебя будет пес-спаситель на гидроцикле. Далее он может привезти в свой секретный месяц на пляже, где будут ждать другие собаки. Спасательной собаке можно почесать животик, а также покидать мячик и фризби стаи.