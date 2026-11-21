Животные мурлыкают, трутся о ноги и иногда мстят за своих хозяев
Только что вышла видеоигра GTA 6, но многие пользователи уже поиграли в нее и нашли скрытые интересности по сюжету. В частности, в игре много уличных кошек и собак, которых можно погладить, а они в ответ будут мурлыкать, махать хвостом и тереться об ноги.
Wave RBC.UA собрал некоторых животных, с которыми можно взаимодействовать во время игры.
Пушистик с удовольствием дает себя погладить, а затем падает на спину, подставляя живот, и, играя, слегка кусает за руку.
В продуктовом супермаркете можно встретить серого полосатого кота в жилете работника магазина, который также с радостью дает себя погладить и потягивается.
Рыжик сам подойдет к вам на улице и с удовольствием даст себя погладить. Он мяукает, переворачивается на спину, трется о ноги и будто просится, чтобы вы забрали его с собой домой.
Это животное уже скорее всего чье-то домашнее, ведь его можно найти на территории одного из домов. Однако он тоже охотно подойдет, потрется о ноги и даст себя погладить.
В игре можно встретить животных разных цветов и пород, в частности трехцветную кошечку, которая охотно позволит почесать животик.
Не все животные такие ручные и ласковые – если украсть чью-то машину, а в ней останется кот, то животное нападет на тебя и начнет царапаться и кусаться.
Разнообразие уличных животных в игре не заканчивается на котах, также там есть дворовые собачки, которые также радостно идут в руки, позволяют себя погладить и почесать за ушком.
Маленький разноцветный щенок имеет хозяина, но если его погладить, он все равно будет некоторое время следовать за тобой следом, пока не вернется обратно домой.
Если упасть в воду вдали от берега, спасать тебя будет пес-спаситель на гидроцикле. Далее он может привезти в свой секретный месяц на пляже, где будут ждать другие собаки. Спасательной собаке можно почесать животик, а также покидать мячик и фризби стаи.