Щойно вийшла відеогра GTA 6, але багато користувачів вже пограли в неї і знайшли приховані цікавинки по сюжету. Зокрема, в грі багато вуличних котів та собак, яких можна погладити, а вони у відповідь будуть муркотіти, махати хвостом та тертися об ноги. Wave RBC.UA зібрав деяких тварин, з якими можна взаємодіяти під час гри.

Пухнастий рудий кіт

Пухнастик із задоволенням дає себе погладити, а потім падає на спину, підставляючи живіт, і, граючись, злегка кусає за руку.

Кіт-працівник магазину

В продуктовому супермаркеті можна зустріти сірого полосатого кота в жилетці працівника магазину, який також з радістю дає себе погладити і потягується.

Рудий кіт, який проситься додому

Рудастик сам підійде до вас на вулиці і з задоволенням дасть себе погладити. Він мявкає, перевертається на спину, треться об ноги і наче проситься, щоб ви забрали його з собою додому.

Ще один пухнастий рудий кіт

Ця тваринка вже скоріш за все чиясь домашня, адже його можна знайти на території одного з будинків. Проте він теж залюбки підійде, потреться об ноги і дасть себе погладити.

Різнокольорова кішка

В грі можна зустріти тваринок різних кольорів та порід, зокрема триколірну кішечку, яка залюбки дозволить почухати животик.

Кіт, який мститься за свого власника

Не всі тваринки такі ручні та ласкаві – якщо вкрасти чиюсь машину, а в ній залишиться кіт, то тварина нападе на тебе і почне дряпатися і кусатись.

Дворові собаки

Різноманіття вуличних тварин в грі не закінчується на котах, також там є дворові песики, які також радісно йдуть до рук, дозволяють себе погладити та почухати за вушком.

Цуценя, яке слідує за тобою

Маленьке різнокольорове цуценя має господаря, прот, якщо його погладити, воно все рівно буде деякий час йти за тобою слідом, поки не повернеться назад додому.

Пес-рятівник

Якщо впасти у воду далеко від берега, рятувати тебе буде пес-рятівник на гідроциклі. Далі він може привезти до свого таємного місяця на пляжі, де будуть чекати інші собаки. Рятівному собаці можна почухати животик, а також покидати мʼячик та фрізбі зграї.