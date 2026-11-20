Крик, возня и попытки насильно схватить кота или собаку могут усилить их страх при обстреле. Чтобы помочь любимцу, важно сохранять спокойствие, уважать его потребность в дистанции и заранее подготовиться к выходу в укрытие.

Об этом в эксклюзивном интервью Wave RBC.UA рассказал актер и зооволонтер Алексей Суровцев.

Сохраняйте спокойствие и готовьтесь заранее

По словам Суровцева, животные хорошо чувствуют состояние человека рядом. Поэтому поведение владельца в первые минуты взрывов может дополнительно напугать кота или собаку.

"Прежде всего правило - не паниковать самому. Животные очень хорошо считывают наше эмоциональное состояние, поведение, интонацию", - пояснил он.

Крики, беготня по квартире и попытки схватить любимца только придают ему тревоги. В то же время позаботиться о возможности безопасно забрать животное следует еще до начала обстрела: по возможности приучить его к переноске и укрытию.

Суровцев подчеркнул, что при взрывах не стоит тратить драгоценные минуты на поиски кота по всей квартире. Собственная безопасность остается приоритетом.

Алексей Суровцев (фото предоставлено актером)

"И точно нельзя рисковать собственной жизнью, пытаясь вытащить животное из труднодоступного места. Лучшая помощь - это преждевременная подготовка", - отметил зооволонтер.

Не наказывайте животное за страх

Еще одна ошибка - воспринимать панику любимца как непослушание. Суровцев призывает не кричать на испуганное животное, не бить и не дергать его.

Так же не следует насильно вытаскивать кота или собаку из тайника или крепко прижимать к себе, если животное вырывается. Такие действия они могут воспринимать как дополнительную угрозу.

Особенно важно учитывать это во взаимодействии с котами. Возможность укрыться и самостоятельно контролировать дистанцию помогает им преодолевать стресс.

Позвольте спрятаться или побыть рядом

Если кот залез под диван и там безопасно, Суровцев советует оставить его в тайнике. Попытки во что бы то ни стало взять любимца на руки могут еще больше его испугать.

Другая ситуация – когда собака сама подходит к человеку и ищет контакт. В таком случае его можно спокойно погладить.

"Не нужно игнорировать животное, боясь якобы закрепить его страх лаской. Страх - это эмоция, а не плохое поведение", - подчеркнул Суровцев.