Крик, метушня та спроби силоміць схопити кота чи собаку можуть посилити їхній страх під час обстрілу. Щоб допомогти улюбленцю, важливо зберігати спокій, поважати його потребу в дистанції та заздалегідь підготуватися до виходу в укриття.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Wave RBC.UA розповів актор і зооволонтер Олексій Суровцев.

Зберігайте спокій і готуйтеся заздалегідь

За словами Суровцева, тварини добре відчувають стан людини поруч. Тому поведінка власника в перші хвилини вибухів може додатково налякати кота чи собаку.

"Найперше правило - не панікувати самому. Тварини дуже добре зчитують наш емоційний стан, поведінку, інтонацію", - пояснив він.

Крики, біганина квартирою та спроби схопити улюбленця лише додають йому тривоги. Натомість подбати про можливість безпечно забрати тварину варто ще до початку обстрілу: за можливості привчити її до переноски та укриття.

Суровцев наголосив, що під час вибухів не варто витрачати дорогоцінні хвилини на пошуки кота по всій квартирі. Власна безпека залишається пріоритетом.

Олексій Суровцев (фото надане актором)

"І точно не можна ризикувати власним життям, намагаючись витягнути тварину з важкодоступного місця. Найкраща допомога - це завчасна підготовка", - зазначив зооволонтер.

Не карайте тварину за страх

Ще одна помилка - сприймати паніку улюбленця як неслухняність. Суровцев закликає не кричати на налякану тварину, не бити й не смикати її.

Так само не слід силоміць витягати кота чи собаку зі схованки або міцно притискати до себе, якщо тварина виривається. Такі дії вона може сприймати як додаткову загрозу.

Особливо важливо враховувати це у взаємодії з котами. Можливість сховатися й самостійно контролювати дистанцію допомагає їм долати стрес.

Дозвольте сховатися або побути поруч

Якщо кіт заліз під диван і там безпечно, Суровцев радить залишити його у схованці. Спроби будь-що взяти улюбленця на руки можуть ще більше його налякати.

Інша ситуація - коли собака сама підходить до людини та шукає контакту. У такому разі її можна спокійно погладити.

"Не потрібно ігнорувати тварину, боячись нібито закріпити її страх ласкою. Страх - це емоція, а не погана поведінка", - наголосив Суровцев.