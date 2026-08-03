Звездный блиц с Наталкой Денисенко: сколько держит на карте и что сказала бы себе в 18

Актриса ответила на 20 коротких вопросов о себе без фильтров
Украинская актриса Наталка Денисенко без долгих раздумий ответила на 20 коротких вопросов - о деньгах, карьере, любви, страхах и жизни вне камер.
Детальнее - в звездном блице на Wave RBC.UA.
Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
Наверняка это сумочка Chanel, если не учитывать украшения.
Сколько денег сейчас у вас на карте?
Приблизительно 30 000 грн.
Когда в последний раз плакали?
Несколько дней назад, я действительно очень эмоциональна.
Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?
Странных комментариев было много - и хейта, и смешных. В последнее время меня часто поздравляют с беременностью, хотя я не беременна - просто немного набрала вес. Для меня это удивительно, тем более раньше такого не было, потому что я всегда была очень худой.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?
Мне кажется, что у нас очень много талантливых артистов, которые пока не получили того признания, которого заслуживают. Не хотелось бы кого-то выделять, потому что у каждого свой путь и свое время.
А кого переоценивают?
Не люблю оценивать коллег в таком контексте. Считаю, что каждый занимает свое место, а настоящую оценку дают зрители.
На что вам жалко тратить деньги?
На самом деле мне не жалко тратить деньги. Разве что на очень дорогую брендовую одежду. А вот на аксессуары, украшения или технику - совсем нет.
Самая большая сумма, которую заработали за один день?
Примерно 250 000 грн, это был мой гонорар за съемку.
Самая большая сумма, которую потратили за один день?
Около 1 000 000 грн., это был задаток за автомобиль.
Что о вас знают немногие?
Не все знают, что я очень уязвима.
Последний человек, которому вы писали в мессенджере?
Это мой любимый.
Наталка Денисенко с любимым (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Самый большой страх?
Мы живем в очень страшные времена, поэтому в последнее время, когда обстрелы участились, мой наибольший страх - что кто-то из моих близких может пострадать.
Если же говорить о страхах, связанных исключительно лично со мной, то, кажется, их у меня нет: я не боюсь ни смерти, ни жизненных затруднений.
Если бы завтра пришлось сменить профессию - кем бы стали?
На самом деле у меня уже несколько профессий: я предприниматель, дизайнер украшений, блоггер-инфлюэнсер, режиссер, актер, и еще озвучиваю мультфильмы.
Но если бы пришлось выбрать что-нибудь новое, то, пожалуй, это была бы бьюти-сфера или дизайн одежды - в общем-то связанное с красотой.
Ваша самая дорогая покупка за последний год?
За последний год каких-то особо дорогих покупок у меня не было.
Когда последний раз ревновали?
Мне кажется, что я ревную постоянно. Это одна из моих черт. Конечно, это легкая ревность, но она есть.
Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?
На самом деле ни одно. Я понимаю, что это работа журналистов, поэтому меня такие вопросы не раздражают.
За что вам стыдно из прошлого?
Не могу сказать, что мне за что-нибудь стыдно. Все, что было в моей жизни, сделало меня той, кем я являюсь сегодня, поэтому считаю, что все должно быть именно так.
Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Кому из коллег завидуете по-доброму?
Если говорить о хорошей зависти, то на самом деле это даже больше об увлечениях.
Я увлекаюсь Мэрил Стрип - тем, что она имеет столько "Оскаров", это просто вау.
Также Шарлиз Терон - за ее роль в фильме "Монстр". И, конечно, Анджелина Джоли - я восхищаюсь тем, что она до сих пор остается такой роскошной женщиной и сохранила свой особый шарм.
Без чего не мыслите свой день?
Наверное без телефона. У меня очень много работы, потому нужно постоянно быть на связи. Особенно сейчас, когда я готовлю свой собственный поэтический моноспектакль для женщин.
Я стараюсь, чтобы мой спектакль вдохновил женщин, дал им внутреннюю силу, веру в себя и желание жить, несмотря на все трудности.
Что бы сейчас сказали себе 18-летний?
Себе 18-летней я бы сказала: "Не волнуйся, у тебя есть я, и у тебя все получится. Не слушай никого - слушай только свое сердце и иди по зову души".