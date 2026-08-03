Звездный блиц с Наталкой Денисенко: сколько держит на карте и что сказала бы себе в 18

Украинская актриса Наталка Денисенко без долгих раздумий ответила на 20 коротких вопросов - о деньгах, карьере, любви, страхах и жизни вне камер.

Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

Наверняка это сумочка Chanel, если не учитывать украшения.

Сколько денег сейчас у вас на карте?

Приблизительно 30 000 грн.

Когда в последний раз плакали?

Несколько дней назад, я действительно очень эмоциональна.

Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?

Странных комментариев было много - и хейта, и смешных. В последнее время меня часто поздравляют с беременностью, хотя я не беременна - просто немного набрала вес. Для меня это удивительно, тем более раньше такого не было, потому что я всегда была очень худой.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?

Мне кажется, что у нас очень много талантливых артистов, которые пока не получили того признания, которого заслуживают. Не хотелось бы кого-то выделять, потому что у каждого свой путь и свое время.

А кого переоценивают?

Не люблю оценивать коллег в таком контексте. Считаю, что каждый занимает свое место, а настоящую оценку дают зрители.

На что вам жалко тратить деньги?

На самом деле мне не жалко тратить деньги. Разве что на очень дорогую брендовую одежду. А вот на аксессуары, украшения или технику - совсем нет.

Самая большая сумма, которую заработали за один день?

Примерно 250 000 грн, это был мой гонорар за съемку.

Самая большая сумма, которую потратили за один день?

Около 1 000 000 грн., это был задаток за автомобиль.

Что о вас знают немногие?

Не все знают, что я очень уязвима.

Последний человек, которому вы писали в мессенджере?

Это мой любимый.

Наталка Денисенко с любимым (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Самый большой страх?

Мы живем в очень страшные времена, поэтому в последнее время, когда обстрелы участились, мой наибольший страх - что кто-то из моих близких может пострадать.

Если же говорить о страхах, связанных исключительно лично со мной, то, кажется, их у меня нет: я не боюсь ни смерти, ни жизненных затруднений.

Если бы завтра пришлось сменить профессию - кем бы стали?

На самом деле у меня уже несколько профессий: я предприниматель, дизайнер украшений, блоггер-инфлюэнсер, режиссер, актер, и еще озвучиваю мультфильмы.

Но если бы пришлось выбрать что-нибудь новое, то, пожалуй, это была бы бьюти-сфера или дизайн одежды - в общем-то связанное с красотой.

Ваша самая дорогая покупка за последний год?

За последний год каких-то особо дорогих покупок у меня не было.

Когда последний раз ревновали?

Мне кажется, что я ревную постоянно. Это одна из моих черт. Конечно, это легкая ревность, но она есть.

Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?

На самом деле ни одно. Я понимаю, что это работа журналистов, поэтому меня такие вопросы не раздражают.

За что вам стыдно из прошлого?

Не могу сказать, что мне за что-нибудь стыдно. Все, что было в моей жизни, сделало меня той, кем я являюсь сегодня, поэтому считаю, что все должно быть именно так.

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кому из коллег завидуете по-доброму?

Если говорить о хорошей зависти, то на самом деле это даже больше об увлечениях.

Я увлекаюсь Мэрил Стрип - тем, что она имеет столько "Оскаров", это просто вау.

Также Шарлиз Терон - за ее роль в фильме "Монстр". И, конечно, Анджелина Джоли - я восхищаюсь тем, что она до сих пор остается такой роскошной женщиной и сохранила свой особый шарм.

Без чего не мыслите свой день?

Наверное без телефона. У меня очень много работы, потому нужно постоянно быть на связи. Особенно сейчас, когда я готовлю свой собственный поэтический моноспектакль для женщин.

Я стараюсь, чтобы мой спектакль вдохновил женщин, дал им внутреннюю силу, веру в себя и желание жить, несмотря на все трудности.

Что бы сейчас сказали себе 18-летний?

Себе 18-летней я бы сказала: "Не волнуйся, у тебя есть я, и у тебя все получится. Не слушай никого - слушай только свое сердце и иди по зову души".