Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18

Акторка відповіла на 20 коротких запитань про себе без фільтрів
Українська акторка Наталка Денисенко без довгих роздумів відповіла на 20 коротких запитань - про гроші, кар’єру, кохання, страхи та життя поза камерами.
Детальніше - у зірковому бліці на Wave RBC.UA.
Найдорожча річ у вашому гардеробі?
Напевно, це сумочка Chanel, якщо не враховувати прикраси.
Скільки грошей зараз у вас на картці?
Приблизно 30 000 грн.
Коли востаннє плакали?
Декілька днів назад, я справді дуже емоційна.
Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?
Дивних коментарів було багато - і хейту, і смішних. Останнім часом мене часто вітають із вагітністю, хоча я не вагітна - просто трохи набрала вагу. Для мене це дуже дивно, тим паче раніше такого не було, бо я завжди була дуже худою.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Кого з українського шоубізнесу недооцінюють?
Мені здається, що в нас дуже багато талановитих артистів, які поки що не отримали того визнання, на яке заслуговують. Не хотілося б когось виділяти, бо в кожного свій шлях і свій час.
А кого переоцінюють?
Не люблю оцінювати колег у такому контексті. Вважаю, що кожен займає своє місце, а справжню оцінку зрештою дають глядачі.
На що вам шкода витрачати гроші?
Насправді мені не шкода витрачати гроші. Хіба що на дуже дорогий брендовий одяг. А от на аксесуари, прикраси чи техніку - зовсім ні.
Найбільша сума, яку заробили за один день?
Орієнтовно 250 000 грн, це був мій гонорар за зйомку.
Найбільша сума, яку витратили за один день?
Близько 1 000 000 грн, це був завдаток за автомобіль.
Що про вас знають не всі?
Не всі знають, що я дуже вразлива.
Остання людина, якій ви писали в месенджері?
Це мій коханий.
Наталка Денисенко з коханим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Найбільший страх?
Ми живемо в дуже страшні часи, тому останнім часом, коли обстріли стали значно частішими, мій найбільший страх - що хтось із моїх близьких може постраждати.
Якщо ж говорити про страхи, пов'язані виключно особисто зі мною, то, здається, їх у мене немає: я не боюся ні смерті, ні життєвих труднощів.
Якби завтра довелося змінити професію - ким би стали?
Насправді в мене вже кілька професій: я підприємець, дизайнер прикрас, блогер-інфлюенсер, режисер, актор і ще озвучую мультфільми.
Але якби довелося обрати щось нове, то, мабуть, це була б б'юті-сфера або дизайн одягу - загалом щось пов'язане з красою.
Ваша найдорожча покупка за останній рік?
За останній рік якихось особливо дорогих покупок у мене не було.
Коли востаннє ревнували?
Мені здається, що я ревную постійно. Це одна з моїх рис. Звісно, це легкі ревнощі, але вони є.
Яке питання від журналістів дратує найбільше?
Насправді жодне. Я розумію, що це робота журналістів, тому мене такі питання не дратують.
За що вам соромно з минулого?
Не можу сказати, що мені за щось соромно. Усе, що було в моєму житті, зробило мене тією, ким я є сьогодні, тому вважаю, що все мало бути саме так.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Кому з колег заздрите по-доброму?
Якщо говорити про хорошу заздрість, то насправді це навіть більше про захоплення.
Я захоплююся Меріл Стріп - тим, що вона має стільки "Оскарів", це просто вау.
Також Шарліз Терон - за її роль у фільмі "Монстр". І, звісно, Анджеліна Джолі - я захоплююсь тим, що вона й досі залишається такою розкішною жінкою та зберегла свій особливий шарм.
Без чого не уявляєте свій день?
Напевно, без телефону. У мене дуже багато роботи, тому потрібно постійно бути на зв'язку. Особливо зараз, коли я готую свою власну поетичну моновиставу для жінок.
Я прагну, щоб моя вистава надихнула жінок, дала їм внутрішню силу, віру в себе та бажання жити, попри всі труднощі.
Що б зараз сказали собі 18-річній?
Собі 18-річній я б сказала: "Не переймайся, у тебе є я, і в тебе все вийде. Не слухай нікого - слухай лише своє серце та йди за покликом душі".