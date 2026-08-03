Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18
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Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18

Акторка відповіла на 20 коротких запитань про себе без фільтрів

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Дата: 03 серпня 2026

Українська акторка Наталка Денисенко без довгих роздумів відповіла на 20 коротких запитань - про гроші, кар’єру, кохання, страхи та життя поза камерами.

Детальніше - у зірковому бліці на Wave RBC.UA.

Найдорожча річ у вашому гардеробі?

Напевно, це сумочка Chanel, якщо не враховувати прикраси.

Скільки грошей зараз у вас на картці?

Приблизно 30 000 грн.

Коли востаннє плакали?

Декілька днів назад, я справді дуже емоційна.

Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?

Дивних коментарів було багато - і хейту, і смішних. Останнім часом мене часто вітають із вагітністю, хоча я не вагітна - просто трохи набрала вагу. Для мене це дуже дивно, тим паче раніше такого не було, бо я завжди була дуже худою.

Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кого з українського шоубізнесу недооцінюють?

Мені здається, що в нас дуже багато талановитих артистів, які поки що не отримали того визнання, на яке заслуговують. Не хотілося б когось виділяти, бо в кожного свій шлях і свій час.

А кого переоцінюють?

Не люблю оцінювати колег у такому контексті. Вважаю, що кожен займає своє місце, а справжню оцінку зрештою дають глядачі.

На що вам шкода витрачати гроші?

Насправді мені не шкода витрачати гроші. Хіба що на дуже дорогий брендовий одяг. А от на аксесуари, прикраси чи техніку - зовсім ні.

Найбільша сума, яку заробили за один день?

Орієнтовно 250 000 грн, це був мій гонорар за зйомку.

Найбільша сума, яку витратили за один день?

Близько 1 000 000 грн, це був завдаток за автомобіль.

Що про вас знають не всі?

Не всі знають, що я дуже вразлива.

Остання людина, якій ви писали в месенджері?

Це мій коханий.

Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18Наталка Денисенко з коханим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Найбільший страх?

Ми живемо в дуже страшні часи, тому останнім часом, коли обстріли стали значно частішими, мій найбільший страх - що хтось із моїх близьких може постраждати.

Якщо ж говорити про страхи, пов'язані виключно особисто зі мною, то, здається, їх у мене немає: я не боюся ні смерті, ні життєвих труднощів.

Якби завтра довелося змінити професію - ким би стали?

Насправді в мене вже кілька професій: я підприємець, дизайнер прикрас, блогер-інфлюенсер, режисер, актор і ще озвучую мультфільми.

Але якби довелося обрати щось нове, то, мабуть, це була б б'юті-сфера або дизайн одягу - загалом щось пов'язане з красою.

Ваша найдорожча покупка за останній рік?

За останній рік якихось особливо дорогих покупок у мене не було.

Коли востаннє ревнували?

Мені здається, що я ревную постійно. Це одна з моїх рис. Звісно, це легкі ревнощі, але вони є.

Яке питання від журналістів дратує найбільше?

Насправді жодне. Я розумію, що це робота журналістів, тому мене такі питання не дратують.

За що вам соромно з минулого?

Не можу сказати, що мені за щось соромно. Усе, що було в моєму житті, зробило мене тією, ким я є сьогодні, тому вважаю, що все мало бути саме так.

Зірковий бліц з Наталкою Денисенко: скільки тримає на картці та що сказала б собі у 18Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кому з колег заздрите по-доброму?

Якщо говорити про хорошу заздрість, то насправді це навіть більше про захоплення.

Я захоплююся Меріл Стріп - тим, що вона має стільки "Оскарів", це просто вау.

Також Шарліз Терон - за її роль у фільмі "Монстр". І, звісно, Анджеліна Джолі - я захоплююсь тим, що вона й досі залишається такою розкішною жінкою та зберегла свій особливий шарм.

Без чого не уявляєте свій день?

Напевно, без телефону. У мене дуже багато роботи, тому потрібно постійно бути на зв'язку. Особливо зараз, коли я готую свою власну поетичну моновиставу для жінок.

Я прагну, щоб моя вистава надихнула жінок, дала їм внутрішню силу, віру в себе та бажання жити, попри всі труднощі.

Що б зараз сказали собі 18-річній?

Собі 18-річній я б сказала: "Не переймайся, у тебе є я, і в тебе все вийде. Не слухай нікого - слухай лише своє серце та йди за покликом душі".

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