В золоте и с клюшкой: в Европарламенте установили гигантскую статую Трампа

В здании Европейского парламента в Страсбурге установили 2,6-метровую золотую статую президента США Дональда Трампа. Провокационная работа датского художника Йенса Галшиота получила название "Оранжевая чума".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на The Art Newspaper.

Как выглядит статуя Трампа

Фигуру американского президента укрыли сусальным золотом в 23 карата. Трамп сидит на плечах значительно меньшего и изможденного мужчины, который сгибается под его тяжестью.

В одной руке он держит вес правосудия, а в другой - длинную клюшку для гольфа.

У ног несущего президента мужчину разместили маленький глобус размером с мяч для гольфа.

На постаменте скульптуры содержится надпись: "Я сижу на спине мужчины. Он тонет под моей тяжестью.

Дональд Трамп стал героем 2,6-метровой золотой статуи в Страсбурге (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины.

Подпись завершается словами "Король несправедливости" – это еще одно название, которое автор дал своей работе.

Что означает "Оранжевая чума"

По словам Йенса Галшиота, скульптура стала сатирическим высказыванием против внешней и климатической политики администрации Трампа.

Образ также отсылает в сказку Ганса Кристиана Андерсена "Новый наряд короля", в котором только ребенок решается сказать правду о внешнем виде правителя.

Золотое покрытие художник избрал из-за любви Трампа к золоченому декору.

Автор объяснил, что хотел сделать образ президента столь блестящим, чтобы за ним символически было невозможно увидеть других людей.

Скульптуру привезли в Европарламент по приглашению датского депутата Пера Клаусена.

Дональд Трамп стал героем 2,6-метровой золотой статуи в Страсбурге (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Она стала центральной частью трехдневной выставки и будет оставаться в Страсбурге до 8 октября.

Для посетителей Галшиот также подготовил около 20 тысяч миниатюрных копий работы, отпечатанных на 3D-принтере. Их раздавали гостям и работникам Европарламента.

Ранее "Оранжевую чуму" демонстрировали на климатическом саммите ООН в Бразилии и во время протестов в Копенгагене против претензий Трампа на Гренландию.

В следующем месяце скульптура планируется представить на климатической конференции COP31 в турецкой Анталии.