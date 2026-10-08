У золоті та з ключкою: у Європарламенті встановили гігантську статую Трампа

У будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі встановили 2,6-метрову золоту статую президента США Дональда Трампа. Провокаційна робота данського художника Єнса Галшіота отримала назву "Помаранчева чума".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Art Newspaper.

Як виглядає статуя Трампа

Фігуру американського президента вкрили сусальним золотом у 23 карати. Трамп сидить на плечах значно меншого та виснаженого чоловіка, який згинається під його вагою.

В одній руці він тримає терези правосуддя, а в іншій - довгу ключку для гольфу.

Біля ніг чоловіка, який несе президента, розмістили маленький глобус розміром із м’яч для гольфу.

На постаменті скульптури міститься напис: "Я сиджу на спині чоловіка. Він тоне під моїм тягарем.

Дональд Трамп став героєм 2,6-метрової золотої статуї у Страсбурзі (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Я зроблю все, щоб допомогти йому. Окрім того, щоб злізти з його спини".

Підпис завершується словами "Король несправедливості" - це ще одна назва, яку автор дав своїй роботі.

Що означає "Помаранчева чума"

За словами Єнса Галшіота, скульптура стала сатиричним висловлюванням проти зовнішньої та кліматичної політики адміністрації Трампа.

Образ також відсилає до казки Ганса Крістіана Андерсена "Нове вбрання короля", у якій лише дитина наважується сказати правду про зовнішній вигляд правителя.

Золоте покриття художник обрав через любов Трампа до позолоченого декору.

Автор пояснив, що хотів зробити образ президента настільки блискучим, аби за ним символічно було неможливо побачити інших людей.

Скульптуру привезли до Європарламенту на запрошення данського депутата Пера Клаусена.

Дональд Трамп став героєм 2,6-метрової золотої статуї у Страсбурзі (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Вона стала центральною частиною триденної виставки та залишатиметься у Страсбурзі до 8 жовтня.

Для відвідувачів Галшіот також підготував близько 20 тисяч мініатюрних копій роботи, надрукованих на 3D-принтері. Їх роздавали гостям і працівникам Європарламенту.

Раніше "Помаранчеву чуму" демонстрували на кліматичному саміті ООН у Бразилії та під час протестів у Копенгагені проти претензій Трампа на Гренландію.

Наступного місяця скульптуру планують представити на кліматичній конференції COP31 у турецькій Анталії.