"Золота Дзиґа-2026" определила лучших: какой фильм стал абсолютным фаворитом

Какой была премия "Золота Дзиґа-2026"
В этом году лучшие представители украинского кино соревновались в 21 номинации, а всего за награды боролись 65 работ. Главным победителем вечера стала научно-фантастическая лента режиссера Павла Острикова "Ти - космос".
Фильм победил в главной категории "Лучший фильм", а также принес Павлу Острикову премию за лучшую режиссерскую работу и сценарий. Исполнитель главной роли Владимир Кравчук был удостоен награды за лучшую мужскую роль.
Награду за лучшую женскую роль получила Марина Кошкина за работу в фильме "Війна очима тварин". В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Ирма Витовская за работу в картине "Малевич".
Также посмертно награду за лучшую мужскую роль второго плана присудили Василию Кухарскому за роль в фильме "Киснева станція". Актер и военный умер в 2023 году после тяжелого ранения в бою.
Кто получил "Золоту Дзиґу-2026" (фото: instagram.com/golden_dzyga)
Полный список победителей "Золотої Дзиґи-2026"
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа - Сергей Буковский
- Открытие года - Артем Рыжиков
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Через 769 км, Нью-Йорк", режиссер София Бугрий
- Лучший анимационный фильм - "Моя бабуся - парашутистка" режиссера и продюсера Полины Пиддубной
- Лучший игровой сериал - "Обмежено придатні" режиссера Аркадия Непиталюка
- Лучший документальный фильм - "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова
- Лучший фильм - "Ти - космос" режиссера Павла Острікова
- Лучший дизайн костюмов - Татьяна Лавриненко, "Малевич"
- Лучший грим - Татьяна Татаренко, "Сірі бджоли"
- Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко, Мария Денисенко, "Ти - космос"
- Лучшая женская роль второго плана - Ирма Витовская, "Малевич"
- Лучшая женская роль - Марина Кошкина, "Війна очима тварин"
- Лучшая операторская работа - Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, "2000 метрів до Андріївки"
- Лучший монтаж - Иван Банников, "Ти - космос"
- Лучшие специальные эффекты - Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, "Ти - космос"
- Лучший звук - Сергей Степанский, "Ти - космос"
- Лучшая песня - "Ні обіцянок, ні пробачень" в аранжировке и исполнении Михаила Клименко из группы ADAM (посмертно)
- Лучшая музыка - Никита Моисеев, "Ти - космос"
- Лучшая мужская роль второго плана - Василий Кухарский (посмертно), "Киснева станція"
- Лучшая мужская роль - Владимир Кравчук, "Ти - космос"
- MEGOGO Audience Award - "Ти - космос"
- Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова) - "Пасхальний день" режиссера Николая Засеева
- Лучший сценарий - Павел Остріков, "Ти - космос"
- Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко) - Павел Остріков, "Ти - космос"