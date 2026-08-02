"Золота Дзиґа-2026" визначила найкращих: який фільм став абсолютним фаворитом

Якою була премія "Золота Дзиґа-2026"
Цього року представники українського кіно змагалися у 21 номінації, а загалом за нагороди боролися 65 робіт. Головним переможцем вечора стала науково-фантастична стрічка режисера Павла Острікова "Ти - космос".
Фільм переміг у головній категорії "Найкращий фільм", а також приніс Павлу Острікову премію за найкращу режисерську роботу та сценарій. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук був відзначений нагородою за найкращу чоловічу роль.
Відзнаку за найкращу жіночу роль отримала Марина Кошкіна за роботу у фільмі "Війна очима тварин". У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Ірма Вітовська за роботу у картині "Малевич".
Також посмертно нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану присудили Василю Кухарському за роль у фільмі "Киснева станція". Актор і військовий помер у 2023 році після важкого поранення в бою.
Хто отримав "Золоту Дзиґу-2026" (фото: instagram.com/golden_dzyga)
Повний список переможців "Золотої Дзиґи-2026"
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа - Сергій Буковський
- Відкриття року - Артем Рижиков
- Найкращий короткометражний документальний фільм - "Через 769 км, Нью-Йорк", режисерка Софія Бугрій
- Найкращий анімаційний фільм - "Моя бабуся - парашутистка" від режисерки та продюсерки Поліни Піддубної
- Найкращий ігровий серіал - "Обмежено придатні" режисера Аркадія Непиталюка
- Найкращий документальний фільм - "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова
- Найкращий фільм - "Ти - космос" режисера Павла Острікова
- Найкращий дизайн костюмів - Тетяна Лавриненко, "Малевич"
- Найкращий грим - Тетяна Татаренко, "Сірі бджоли"
- Найкраща робота художника-постановника - Владлен Одуденко, Марія Денисенко з "Ти - космос"
- Найкраща жіноча роль другого плану - Ірма Вітовська, "Малевич"
- Найкраща жіноча роль - Марина Кошкіна, "Війна очима тварин"
- Найкраща операторська робота - Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, "2000 метрів до Андріївки"
- Найкращий монтаж - Іван Банніков, "Ти - космос"
- Найкращі спеціальні ефекти - Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бондаренко, Максим Головін, "Ти - космос"
- Найкращий звук - Сергій Степанський, "Ти - космос"
- Найкраща пісня - "Ні обіцянок, ні пробачень" в аранжуванні та виконанні Михайла Клименка з гурту ADAM (посмертно).
- Найкраща музика - Микита Моісеєв, "Ти - космос"
- Найкраща чоловіча роль другого плану - Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція"
- Найкраща чоловіча роль - Володимир Кравчук, "Ти - космос"
- MEGOGO Audience Award - "Ти - космос"
- Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) - "Пасхальний день" режисера Миколи Засєєва
- Найкращий сценарій - Павло Остріков, "Ти - космос"
- Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) - Павло Остріков, "Ти - космос"