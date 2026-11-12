Звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли сыграет в новом сериале Netflix

Актер присоединился к актерскому составу экранизации популярного романа
Пол Уэсли порадует поклонников новым проектом. Актер присоединился к актерскому составу романтического сериала Netflix "И сойдет лед" (Icebreaker), который является экранизацией бестселлера писательницы Ханны Грейс.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Deadline.
Об экранизации романа стало известно в июне этого года. В центре сюжета - Анастейша Аллен и Нейт Хокинс. Она - фигуристка, стремящаяся получить олимпийское золото, а он - звезда университетской хоккейной команды и мечтает попасть в НХЛ.
Из-за несчастного случая команды вынуждены делить один каток. Это знакомство меняет отношения спортсменов. Так, соперничество постепенно перерастает во взаимное влечение, а желание добиться успехов осложняется появлением романтических чувств.
Как стало известно, актер воплотит тренера Нила Фолкнера. Производство уже началось в Ванкувере, Канада. Пол прокомментировал новость, разделившись селфи с книгой в руках.
"Посмотрите, кто отправляется в Мэпл-Хиллз!" - говорилось в публикации.
Ранее в сентябре Netflix также объявил актерский состав сериала, в который вошли Дейзи Джелли (Анастейша) и Коннор Симос (Нейт Хокинс).
Также в сериале сыграют Габриэль Тирни, Аюлии Карвалью, Питер Берри, Чанейл Кулар, Дэвин Крейг и Эйдан Шоу.
Автором идеи и создателем сериала стала Джейд Галли Бартлетт, известная работой над фильмами "Крутые ребята" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
Шоуранершей и сценаристкой выступает Аманда Лашер, работавшая над сериалами "Сплетница" и "Жирный шрифт". Среди исполнительных продюсеров - Бартлетт, Анна Грейс, Алекс Купер, Мэтт Каплан и Мина Лефевр.
Сам роман вышел в ноябре 2022 года, а широкую популярность приобрел после масштабного релиза в 2023-м. Он провел 70 недель в списке бестселлеров The New York Times и был переведен на 24 языка.