Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зіграє в новому серіалі Netflix

Пол Веслі потішить прихильників новим проєктом. Актор приєднався до акторського складу романтичного серіалу Netflix "І зійде крига" (Icebreaker), який є екранізацією бестселеру письменниці Ханни Ґрейс.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline .

Про що серіал "І зійде крига"

Про екранізацію роману стало відомо у червні цього року. У центрі сюжету - Анастейша Аллен та Нейт Гокінс. Вона - фігуристка, яка прагне здобути олімпійське золото, а він - зірка університетської хокейної команди, що мріє потрапити до НХЛ.

Через нещасний випадок команди змушені ділити одну ковзанку. Це знайомство змінює стосунки спортсменів. Так, суперництво поступово переростає у взаємний потяг, а бажання досягти успіхів ускладнюється появою романтичних почуттів.

Кого зіграє Пол Веслі в екранізації "І зійде крига"

Як стало відомо, актор втілить тренера Ніла Фолкнера. Виробництво вже розпочалося у Ванкувері, Канада. Пол прокоментував новину, поділившись селфі з книгою в руках.

"Подивіться, хто вирушає до Мепл-Гіллз!" - йшлося в дописі.



Інші актори серіалу

Раніше у вересні Netflix також оголосив акторський склад серіалу, до якого увійшли Дейзі Джеллі (Анастейша) та Коннор Сімос (Нейт Гокінс).

Також у серіалі зіграють Габріель Тірні, Аюлії Карвалью, Пітер Беррі, Чанейл Кулар, Девін Крейг та Ейдан Шоу.



Хто працює над екранізацією

Авторкою ідеї та творцем серіалу стала Джейд Галлі Бартлетт, відома роботою над фільмами "Круті хлопці" та "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".

Шоуранеркою та сценаристкою виступає Аманда Лашер, яка працювала над серіалами "Пліткарка" та "Жирний шрифт". Серед виконавчих продюсерів - Бартлетт, Ганна Ґрейс, Алекс Купер, Метт Каплан та Міна Лефевр.

Сам роман вийшов у листопаді 2022 року, а широку популярність здобув після масштабного релізу у 2023-му. Він провів 70 тижнів у списку бестселерів The New York Times та був перекладений 24 мовами.