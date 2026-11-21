На благотворительном Венском балу во Львове, который состоится 27 ноября, расскажут о деятельности общественной организации "Группа активной реабилитации" (ГАР). Wave RBC.UA сообщает, что она поддерживает людей с поражением спинного мозга, в том числе ветеранов и ветеранок, помогая им адаптироваться к жизни после травмы, восстанавливать самостоятельность и преодолевать барьеры в обществе.

Деятельность организации

Представителями организации на Charity Viennese Ball 2026 станут Ульяна Пчелкина и Иван Сивак. Оба имеют личный опыт после травмы и используют его, чтобы поддерживать других людей, помогать им возвращаться к активной жизни и отстаивать собственные права.

"Группа активной реабилитации" учит людей не откладывать жизнь до момента, когда города станут доступными для всех или появятся способы полного восстановления после поражения спинного мозга.

Ульяна Пчелкина (фото предоставлено организацией)

Иван Сивак (фото предоставлено организацией)

Вместо этого участников программ поощряют овладевать новыми навыками, преодолевать повседневные препятствия, быть самостоятельными и помогать другим адаптироваться к изменениям.

Как отмечает Ульяна Пчелкина, важно не только приспособиться к новым обстоятельствам, но и научиться отстаивать свои права и полноценно реализовывать себя.

Ульяна Пчелкина - общественный деятель, председатель правления "Лиги сильных" и заместитель председателя правления ОО "Группа активной реабилитации". Она также является послом безбарьерности Киева и инициативой "Движение без барьеров", консультантом по доступности и чемпионкой мира по паракарате.

Ульяна Пчелкина (фото предоставлено организацией)

К работе организация присоединилась еще в 2007 году. С тех пор помогает людям овладевать навыками самостоятельной жизни, развивает проекты для женщин с инвалидностью и участвует в формировании безбарьерной среды в Украине.

Иван Сивак - инструктор программы "Первый контакт" ГАР, посол "Движения без барьеров", заслуженный мастер спорта Украины и многократный чемпион мира и Европы по спортивным танцам на колесных креслах.

Иван Сивак (фото предоставлено организацией)

Кроме спортивных достижений он занимается поддержкой людей после травм спинного мозга. Передавая собственный опыт по принципу "равный - равному", Иван помогает им адаптироваться к новым условиям и возвращать уверенность в собственных силах.

Когда началась работа организации

История "Группы активной реабилитации" началась в 1992 году по волонтерской инициативе. Сейчас организация работает не только с людьми, получившими травмы спинного мозга, но и с их семьями.

Команда оказывает поддержку в больницах и реабилитационных центрах, сопровождает людей по возвращении домой, организует лагеря активной реабилитации, обучает специалистов и сотрудничает с общинами над созданием доступного пространства.

За время работы организация сформировала базу сопровождения, в которую вошли более 2200 человек. Только с 2023 года команда предоставила более 10 800 услуг.

Куда направят благотворительные взносы

Благотворительные взносы во время Charity Viennese Ball 2026 будут направлены на продолжение этой деятельности. В частности, они позволят организовывать новые реабилитационные лагеря, обеспечивать работу инструкторов в медицинских учреждениях и общинах и поддерживать семьи, которые столкнулись с травмами близких.

За каждой такой инициативой стоит не просто реабилитационная помощь, а возможность для человека самостоятельно планировать свою жизнь: работать, путешествовать, встречаться с друзьями и воплощать собственные замыслы.

Charity Viennese Ball 2026 (фото предоставлено организаторами )

Когда состоится балл

Charity Viennese Ball 2026 состоится 27 ноября в Emily Resort во Львове.

Традиционно мероприятие объединит культурную программу с благотворительной составляющей и объединит гостей вокруг поддержки организаций, которые помогают людям преодолевать сложные жизненные обстоятельства и получать новые возможности.