На благодійному Віденському балу у Львові, який відбудеться 27 листопада, розкажуть про діяльність громадської організації "Група активної реабілітації" (ГАР). Wave RBC.UA повідомляє, що вона підтримує людей з ураженням спинного мозку, зокрема ветеранів і ветеранок, допомагаючи їм адаптуватися до життя після травми, відновлювати самостійність і долати бар'єри в суспільстві.

Діяльність організації

Представниками організації на Charity Viennese Ball 2026 стануть Уляна Пчолкіна та Іван Сівак. Обоє мають особистий досвід життя після травми й використовують його, щоб підтримувати інших людей, допомагати їм повертатися до активного життя та відстоювати власні права.

"Група активної реабілітації" навчає людей не відкладати життя до моменту, коли міста стануть доступними для всіх або з'являться способи повного відновлення після ураження спинного мозку.

Уляна Пчолкіна (фото надано організацією)

Іван Сівак (фото надано організацією)

Натомість учасників програм заохочують опановувати нові навички, долати повсякденні перешкоди, бути самостійними та допомагати іншим адаптуватися до змін.

Як зазначає Уляна Пчолкіна, важливо не лише пристосуватися до нових обставин, а й навчитися відстоювати свої права та повноцінно реалізовувати себе.

Уляна Пчолкіна - громадська діячка, голова правління "Ліги сильних" і заступниця голови правління ГО "Група активної реабілітації". Вона також є амбасадоркою безбар'єрності Києва та ініціативи "Рух без бар'єрів", консультанткою з питань доступності й чемпіонкою світу з паракарате.

Уляна Пчолкіна (фото надано організацією)

До роботи організації долучилася ще у 2007 році. Відтоді допомагає людям опановувати навички самостійного життя, розвиває проєкти для жінок з інвалідністю та бере участь у формуванні безбар'єрного середовища в Україні.

Іван Сівак - інструктор програми "Перший контакт" ГАР, амбасадор "Руху без бар'єрів", заслужений майстер спорту України та багаторазовий чемпіон світу й Європи зі спортивних танців на кріслах колісних.

Іван Сівак (фото надано організацією)

Окрім спортивних досягнень, він займається підтримкою людей після травм спинного мозку. Передаючи власний досвід за принципом "рівний - рівному", Іван допомагає їм адаптуватися до нових умов і повертати впевненість у власних силах.

Коли розпочалась робота організації

Історія "Групи активної реабілітації" почалася у 1992 році з волонтерської ініціативи. Нині організація працює не лише з людьми, які отримали травми спинного мозку, а й з їхніми родинами.

Команда надає підтримку в лікарнях і реабілітаційних центрах, супроводжує людей після повернення додому, організовує табори активної реабілітації, навчає спеціалістів і співпрацює з громадами над створенням доступного простору.

За час роботи організація сформувала базу супроводу, до якої увійшли понад 2200 людей. Лише з 2023 року команда надала більш як 10 800 послуг.

Куди спрямують благодійні внески

Благодійні внески під час Charity Viennese Ball 2026 спрямують на продовження цієї діяльності. Зокрема, вони дадуть змогу організовувати нові реабілітаційні табори, забезпечувати роботу інструкторів у медичних закладах і громадах та підтримувати сім'ї, які зіткнулися з травмами близьких.

За кожною такою ініціативою стоїть не просто реабілітаційна допомога, а можливість для людини знову самостійно планувати своє життя: працювати, подорожувати, зустрічатися з друзями та втілювати власні задуми.

Charity Viennese Ball 2026 (фото надане організаторами)

Коли відбудеться бал

Charity Viennese Ball 2026 відбудеться 27 листопада в Emily Resort у Львові.

Традиційно захід поєднає культурну програму з благодійною складовою та об'єднає гостей навколо підтримки організацій, які допомагають людям долати складні життєві обставини й отримувати нові можливості.