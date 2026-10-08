"Як стихне буря": в Украине экранизируют пьесу лауреата "Тони" об актрисах театра Курбаса

В Украине приступили к работе над сценарием полнометражного игрового фильма "Як стихне буря" по пьесе американского драматурга Ричарда Нельсона. Ленту режиссера Кристины Тинькевич планируют посвятить событиям одной ночи из жизни актрис театра Леся Курбаса на фоне большевистского наступления 1920 года.

Что известно о будущем фильме

Нельсон создал пьесу "Як стихне шуру-буря зла" ("When the Hurlyburly's Done") под впечатлением от фигуры Леся Курбаса и украинского театрального авангарда 1920-х годов.

Затем он поставил ее в киевском Театре на Подоле. Именно там спектакль увидела режиссер Кристина Тинькевич и предложила превратить его в фильм.

События фильма будут разворачиваться в течение одной ночи в сентябре 1920 года. В крестьянском доме собираются шестеро актрис из труппы Леся Курбаса, только что сыгравшие "Макбета".

Пока за окнами идет война, героини говорят о театре, повседневной жизни и будущем, постепенно открывая свои страхи и переживания.

Спектакль Нельсона станет фильмом (фото: theatreonpodil.com)

Перед персонажами встают сложные вопросы - можно ли оставаться верными искусству, когда людям грозит голод, как воспитывать детей в нестабильной стране и возможно ли сохранить свою идентичность, идя на компромисс с новой властью.

Камерная история сконцентрируется не на масштабных батальных сценах, а на отношениях между героинями. Внешний мир почти все время остается за дверью, однако приближающаяся война и политические изменения все сильнее влияют на атмосферу внутри.

Кто такой Ричард Нельсон

Ричард Нельсон - американский драматург, чьи произведения ставили на Бродвее, сцене The Public Theater в Нью-Йорке и в Королевской шекспировской компании.

Он является лауреатом ряда престижных театральных наград, включая премии "Тони", Лоуренса Оливье, Drama Desk и Obie. Нельсон также работал над киносценариями и телевизионными адаптациями.

Его пьеса об актрисах театра Курбаса также была представлена на сцене The Public Theater в Нью-Йорке. Теперь история получит свое первое киновоплощение.

Кто будет снимать фильм

Режиссером и автором киноадаптации стала Кристина Тинькевич. Ее полнометражный дебют "Как там Катя?" получил две награды 75-го Locarno Film Festival – Специальный приз жюри и отличие за лучшую женскую роль.

Следующий проект режиссера "Отбой воздушной тревоги" был отобран в Venice Gap-Financing Market Венецианского кинофестиваля. Фильм является копродукцией Украины, Германии и Люксембурга, а его съемки запланированы на весну 2027 года.

Продюсером "Як стихне буря" стала Вероника Степанчук - основательница продакшна Balcony 48 и член Европейской киноакадемии. Среди ее проектов - "Покоління'91", "Мої думки тихі", "Як там Катя?" и "Медовий місяць".

Проект будет создан при поддержке Украинского культурного фонда.