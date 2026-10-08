"Як стихне буря": в Україні екранізують п'єсу лауреата "Тоні" про акторок театру Курбаса

В Україні розпочали роботу над сценарієм повнометражного ігрового фільму "Як стихне буря" за п'єсою американського драматурга Річарда Нельсона. Стрічку режисерки Крістіни Тинькевич планують присвятити подіям однієї ночі з життя акторок театру Леся Курбаса на тлі більшовицького наступу 1920 року.

Що відомо про майбутній фільм

Як відомо, Нельсон створив п'єсу "Як стихне шуру-буря зла" ("When the Hurlyburly's Done") під враженням від постаті Леся Курбаса та українського театрального авангарду 1920-х років.

Згодом він поставив її у київському Театрі на Подолі. Саме там виставу побачила режисерка Крістіна Тинькевич і запропонувала перетворити її на фільм.

Події фільму розгортатимуться протягом однієї ночі у вересні 1920 року. У селянській хаті збираються шестеро акторок із трупи Леся Курбаса, які щойно зіграли "Макбета".

Поки за вікнами триває війна, героїні говорять про театр, повсякденне життя та майбутнє, поступово відкриваючи свої страхи й переживання.

Вистава Нельсона стане фільмом (фото: theatreonpodil.com)

Перед персонажами постають складні питання - чи можна залишатися вірними мистецтву, коли людям загрожує голод, як виховувати дітей у нестабільній країні та чи можливо зберегти власну ідентичність, ідучи на компроміс із новою владою.

Камерна історія зосередиться не на масштабних батальних сценах, а на стосунках між героїнями. Зовнішній світ майже весь час залишається за дверима, однак наближення війни та політичні зміни дедалі сильніше впливають на атмосферу всередині.

Хто такий Річард Нельсон

Річард Нельсон - американський драматург, чиї твори ставили на Бродвеї, сцені The Public Theater у Нью-Йорку та в Королівській шекспірівській компанії.

Він є лауреатом низки престижних театральних нагород, зокрема премій "Тоні", Лоуренса Олів'є, Drama Desk та Obie. Нельсон також працював над кіносценаріями та телевізійними адаптаціями.

Його п'єса про акторок театру Курбаса також була представлена на сцені The Public Theater у Нью-Йорку. Тепер історія отримає своє перше кіновтілення.

Хто зніматиме фільм

Режисеркою та авторкою кіноадаптації стала Крістіна Тинькевич. Її повнометражний дебют "Як там Катя?" отримав дві нагороди 75-го Locarno Film Festival - Спеціальний приз журі та відзнаку за найкращу жіночу роль.

Наступний проєкт режисерки "Відбій повітряної тривоги" був відібраний до Venice Gap-Financing Market Венеційського кінофестивалю. Фільм є копродукцією України, Німеччини та Люксембургу, а його зйомки заплановані на весну 2027 року..

Продюсеркою "Як стихне буря" стала Вероніка Степанчук - засновниця продакшну Balcony 48 та членкиня Європейської кіноакадемії. Серед її проєктів - "Покоління'91", "Мої думки тихі", "Як там Катя?" та "Медовий місяць".

Проєкт створять за підтримки Українського культурного фонду.