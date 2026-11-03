От пробежек к винилу: НаБиК и CLOSER устроят вечеринку в поддержку "Хартии"

27 ноября киевское сообщество НаБиК проведет в CLOSER благотворительную музыкальную вечеринку. За пульт станут ее участники, а всю прибыль от продажи билетов направят в поддержку "Хартии".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов события.

Кто будет играть на вечеринке

Событие продлится шесть часов. Программу выстроили от спокойного начала до виниловых сетов в финале.

За пультом будут выступать:

17:00–18:00 – Kryzha;

18:00–20:00 – Finding Roman x Tanya Yatsenko;

20:00–21:30 – Anna Odyn с виниловым сетом;

21:30–23:00 – Ptushkin b2b Khvastunov с виниловым сетом.

"Когда танцпол состоит из людей, с которыми ты каждое воскресенье видишься, бегаешь, шутишь, сет становится продолжением разговора", - отметил участник НаБиК Finding Roman.

Афиша НАБИК x CLOSER х ХАРТИЯ

От воскресных пробежек до музыкальных событий

НаБиК возник в конце 2023 года как закрытое киевское сообщество друзей, которые каждое воскресенье бегают вместе.

Она объединяет предпринимателей, музыкантов и креативных индустрий.

Впоследствии к пробежкам добавились музыкальные события. Сообщество уже провело благотворительные вечеринки в Bursa, Bryk, ABO и BRUKXT. Сотрудничество с CLOSER стало следующим шагом в развитии этого направления.

"Мы двигаемся к тому, чтобы музыка стала полноценным направлением НаБиК: со своим звуком, своими артистами и своим кругом людей", - объяснил соучредитель НаБиК Алексей Гулый.

Когда и где произойдет событие

Когда: 27 ноября 2026, пятница.

27 ноября 2026, пятница. Время: 17:00–23:00.

17:00–23:00. Где: CLOSER, Киев, ул. Нижнеюрковская, 31.

CLOSER, Киев, ул. Нижнеюрковская, 31. Стоимость: от 300 гривен за билеты early birds.

Приобрести билеты можно на Ottry.