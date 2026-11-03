От пробежек к винилу: НаБиК и CLOSER устроят вечеринку в поддержку "Хартии"
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Культура

От пробежек к винилу: НаБиК и CLOSER устроят вечеринку в поддержку "Хартии"

Билеты на шестичасовое событие стоят от 300 гривен

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: НаБиК и CLOSER проведут благотворительную вечеринку в Киеве (фото предоставлено организаторами мероприятия)
Дата: 03 ноября 2026

27 ноября киевское сообщество НаБиК проведет в CLOSER благотворительную музыкальную вечеринку. За пульт станут ее участники, а всю прибыль от продажи билетов направят в поддержку "Хартии".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов события.

Кто будет играть на вечеринке

Событие продлится шесть часов. Программу выстроили от спокойного начала до виниловых сетов в финале.

За пультом будут выступать:

  • 17:00–18:00 – Kryzha;
  • 18:00–20:00 – Finding Roman x Tanya Yatsenko;
  • 20:00–21:30 – Anna Odyn с виниловым сетом;
  • 21:30–23:00 – Ptushkin b2b Khvastunov с виниловым сетом.

"Когда танцпол состоит из людей, с которыми ты каждое воскресенье видишься, бегаешь, шутишь, сет становится продолжением разговора", - отметил участник НаБиК Finding Roman.

От пробежек к винилу: НаБиК и CLOSER устроят вечеринку в поддержку &quot;Хартии&quot;
Афиша НАБИК x CLOSER х ХАРТИЯ

От воскресных пробежек до музыкальных событий

НаБиК возник в конце 2023 года как закрытое киевское сообщество друзей, которые каждое воскресенье бегают вместе.

Она объединяет предпринимателей, музыкантов и креативных индустрий.

Впоследствии к пробежкам добавились музыкальные события. Сообщество уже провело благотворительные вечеринки в Bursa, Bryk, ABO и BRUKXT. Сотрудничество с CLOSER стало следующим шагом в развитии этого направления.

"Мы двигаемся к тому, чтобы музыка стала полноценным направлением НаБиК: со своим звуком, своими артистами и своим кругом людей", - объяснил соучредитель НаБиК Алексей Гулый.

Когда и где произойдет событие

  • Когда: 27 ноября 2026, пятница.
  • Время: 17:00–23:00.
  • Где: CLOSER, Киев, ул. Нижнеюрковская, 31.
  • Стоимость: от 300 гривен за билеты early birds.

Приобрести билеты можно на Ottry.

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