Від пробіжок до вінілу: НаБіК і CLOSER влаштують вечірку на підтримку "Хартії"

27 листопада київська спільнота НаБіК проведе в CLOSER благодійну музичну вечірку. За пульт стануть її учасники, а весь прибуток від продажу квитків спрямують на підтримку "Хартії".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на організаторів події.

Хто гратиме на вечірці

Подія триватиме шість годин. Програму вибудували від спокійного початку до вінілових сетів у фіналі.

За пультом виступатимуть:

17:00–18:00 - Kryzha;

18:00–20:00 - Finding Roman x Tanya Yatsenko;

20:00–21:30 - Anna Odyn із вініловим сетом;

21:30–23:00 - Ptushkin b2b Khvastunov із вініловим сетом.

"Коли танцпол складається з людей, з якими ти щонеділі бачишся, бігаєш, жартуєш, сет стає продовженням розмови", - зазначив учасник НаБіК Finding Roman.

Афіша НаБіК x CLOSER х ХАРТІЯ

Від недільних пробіжок до музичних подій

НаБіК виник наприкінці 2023 року як закрита київська спільнота друзів, які щонеділі бігають разом.

Вона об'єднує підприємців, музикантів та представників креативних індустрій.

Згодом до пробіжок додалися музичні події. Спільнота вже провела благодійні вечірки в Bursa, Bryk, AБO та BRUKXT. Співпраця з CLOSER стала наступним кроком у розвитку цього напряму.

"Ми рухаємося до того, щоб музика стала повноцінним напрямом НаБіКу: зі своїм звуком, своїми артистами і своїм колом людей", - пояснив співзасновник НаБіК Олексій Гулий.

Коли і де відбудеться подія

Коли: 27 листопада 2026 року, п'ятниця.

27 листопада 2026 року, п'ятниця. Час: 17:00–23:00.

17:00–23:00. Де: CLOSER, Київ, вул. Нижньоюрківська, 31.

CLOSER, Київ, вул. Нижньоюрківська, 31. Вартість: від 300 гривень за квитки early birds.

Придбати квитки можна на Ottry.