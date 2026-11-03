Від пробіжок до вінілу: НаБіК і CLOSER влаштують вечірку на підтримку "Хартії"

Квитки на шестигодинну подію коштують від 300 гривень
27 листопада київська спільнота НаБіК проведе в CLOSER благодійну музичну вечірку. За пульт стануть її учасники, а весь прибуток від продажу квитків спрямують на підтримку "Хартії".
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на організаторів події.
Подія триватиме шість годин. Програму вибудували від спокійного початку до вінілових сетів у фіналі.
За пультом виступатимуть:
"Коли танцпол складається з людей, з якими ти щонеділі бачишся, бігаєш, жартуєш, сет стає продовженням розмови", - зазначив учасник НаБіК Finding Roman.
НаБіК виник наприкінці 2023 року як закрита київська спільнота друзів, які щонеділі бігають разом.
Вона об'єднує підприємців, музикантів та представників креативних індустрій.
Згодом до пробіжок додалися музичні події. Спільнота вже провела благодійні вечірки в Bursa, Bryk, AБO та BRUKXT. Співпраця з CLOSER стала наступним кроком у розвитку цього напряму.
"Ми рухаємося до того, щоб музика стала повноцінним напрямом НаБіКу: зі своїм звуком, своїми артистами і своїм колом людей", - пояснив співзасновник НаБіК Олексій Гулий.
Придбати квитки можна на Ottry.