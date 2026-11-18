Стриминговый сервис Hulu представил первый трейлер 6 сезона комедийного детективного сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building). На этот раз главные герои покинут привычный Нью-Йорк и отправятся раскрывать очередное преступление в Великобританию.

О чем 6 сезон "Убийств в одном здании"

В новых сериях Чарльз, Оливер и Мейбл приступят к расследованию убийства известной ведущей подкастов Синды Каннинг. В конце 5 сезона ее нашли мертвой у дома Аркония.

Перед гибелью она работала над историей под названием "Девушка с кудрями" по поводу рыжеволосой женщины, которую подозревают в убийстве представителя королевской семьи в Великобритании.

Теперь трио детективов-подкастеров отправится в Лондон, чтобы узнать, кто стоит за смертью Синды и что ей удалось узнать во время собственного расследования.

Кто сыграет в новом сезоне

Шестой сезон вновь объединит основной актерский состав - Стива Мартина (Чарльз), Мартина Шорта (Оливер) и Селену Гомес (Мейбл). Также к проекту вернутся Тина Фэй, Мэрил Стрип, Майкл Сирил Крейтон и Да'Вин Джой Рэндольф.

Среди новых звезд сезона – Оливия Колман, Дэвид Теннант, Никола Кохлан, Мартин Фримен, Джим Бродбент, Джоди Виттакер, Питер Капальди, Ричард Э. Грант, Дженнифер Сондерс, Симон Эшли, Шэрон Горган, Джейн Горрокс и Джерри Голливелл-Горнер.



Особое внимание в трейлере привлекает персонаж Мартина Фримена. Актер сыграет британскую версию Бразоса - детектива, которого в одноименном вымышленном сериале ранее олицетворял Чарльз. Однако он не слишком чтит героя и называет его мошенником и бездарностью.

Премьера 6 сезона состоится 8 декабря 2026 года на Hulu в США и Disney+. Новые эпизоды будут выходить каждый вторник, а финал запланирован на 26 января 2027 года.