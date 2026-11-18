Стримінговий сервіс Hulu представив перший трейлер 6 сезону комедійного детективного серіалу "Убивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building). Цього разу головні герої залишать звичний Нью-Йорк і вирушать розкривати черговий злочин до Великої Британії.

Про що 6 сезон "Убивств в одній будівлі"

У нових серіях Чарльз, Олівер і Мейбл візьмуться за розслідування вбивства відомої ведучої подкастів Сінди Каннінг. Наприкінці 5 сезону її знайшли мертвою біля будинку Арконія.

Перед загибеллю вона працювала над історією під назвою "Дівчина з кучерями" щодо рудоволосої жінки, яку підозрювали у вбивстві представника королівської родини у Великій Британії.

Тепер тріо детективів-подкастерів вирушить до Лондона, щоб дізнатися, хто стоїть за смертю Сінди та що їй вдалося дізнатися під час власного розслідування.

Хто зіграє у новому сезоні

Шостий сезон знову об'єднає основний акторський склад - Стіва Мартіна (Чарльз), Мартіна Шорта (Олівер) та Селену Гомес (Мейбл). Також до проєкту повернуться Тіна Фей, Меріл Стріп, Майкл Сіріл Крейтон і Да'Він Джой Рендольф.

Серед нових зірок сезону - Олівія Колман, Девід Теннант, Нікола Кохлан, Мартін Фрімен, Джим Бродбент, Джоді Віттакер, Пітер Капальді, Річард Е. Грант, Дженніфер Сондерс, Сімон Ешлі, Шерон Горган, Джейн Горрокс і Джері Голлівелл-Горнер.



Окрему увагу в трейлері привертає персонаж Мартіна Фрімена. Актор зіграє британську версію Бразоса - детектива, якого в однойменному вигаданому серіалі раніше втілював Чарльз. Однак він не надто шанує героя і називає його шахраєм та бездарністю.

Прем'єра 6 сезону відбудеться 8 грудня 2026 року на Hulu у США та Disney+. Нові епізоди виходитимуть щовівторка, а фінал запланований на 26 січня 2027 року.