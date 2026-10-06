Произведения Тараса Шевченко включили в школьную программу Литвы: что будут учить ученики

Министерство образования, науки и спорта Литвы дополнило общую программу по литовскому языку и литературе произведениями украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко. Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на литовское ведомство, пишет LRT .

Что известно

Уже в текущем учебном году творчество Шевченко могут рекомендовать для изучения восьмиклассникам, а также учащимся III класса гимназии, которые учатся по общему курсу литовского языка и литературы.

В то же время с 1 сентября 2027 года Шевченко станет обязательным автором для одиннадцатиклассников, избравших расширенный курс предмета.

В рекомендованный список вошли поэма "Заповіт" и послание "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, в Україні й не в Україні сущим, моє дружнєє посланіє".

Кроме того, во время изучения романтизма учителя смогут самостоятельно выбирать другие произведения украинского классика.

Культурные связи между Литвой и Украиной

В литовском Министерстве образования объяснили, что включение Шевченко в программу должно способствовать укреплению культурных связей между Литвой и Украиной, а также интеграции украинских детей, обучающихся в литовских школах.

Глава ведомства Раминта Поповене подчеркнула, что творчество Шевченко имеет значение не только для украинской культуры. По ее словам, произведения писателя поднимают универсальные темы свободы, идентичности, человеческого достоинства и культурной памяти.

Отдельно министерша вспомнила историческую связь Шевченко с Вильнюсом. Украинский поэт несколько лет жил в литовской столице, учился там искусству и оставил ряд памятных знаков, связанных с его пребыванием в городе.

Решение об обновлении учебных программ было предложено премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом в августе. Тогда он также инициировал исключение из образовательных программ произведений российских авторов Михаила Ломоносова и Гаврила Державина.

Идею включить Шевченко в литовскую школьную программу ранее положительно оценило Министерство образования и науки Украины.