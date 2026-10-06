Твори Тараса Шевченка включили до шкільної програми Литви: що вивчатимуть учні

Міністерство освіти, науки та спорту Литви доповнило загальну програму з литовської мови та літератури творами українського поета, письменника й художника Тараса Шевченка. Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на литовське відомство, пише LRT .

Що відомо

Уже в поточному навчальному році творчість Шевченка можуть рекомендувати для вивчення восьмикласникам, а також учням III класу гімназії, які навчаються за загальним курсом литовської мови та літератури.

Водночас із 1 вересня 2027 року Шевченко стане обов’язковим автором для одинадцятикласників, які обрали розширений курс предмета.

До рекомендованого списку увійшли поема "Заповіт" та послання "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, в Україні й не в Україні сущим, моє дружнєє посланіє".

Крім того, під час вивчення романтизму вчителі зможуть самостійно обирати інші твори українського класика.

Культурні зв’язки між Литвою та Україною

У литовському Міністерстві освіти пояснили, що включення Шевченка до програми має сприяти зміцненню культурних зв’язків між Литвою та Україною, а також інтеграції українських дітей, які навчаються в литовських школах.

Очільниця відомства Рамінта Поповене наголосила, що творчість Шевченка має значення не лише для української культури. За її словами, твори письменника порушують універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам’яті.

Окремо міністерка згадала історичний зв’язок Шевченка з Вільнюсом. Український поет кілька років жив у литовській столиці, навчався там мистецтва та залишив по собі низку пам’ятних знаків, пов’язаних із його перебуванням у місті.

Рішення про оновлення навчальних програм було запропоновано прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом у серпні. Тоді він також ініціював вилучення з освітніх програм творів російських авторів Михайла Ломоносова та Гаврила Державіна.

Ідею включити Шевченка до литовської шкільної програми раніше позитивно оцінило Міністерство освіти і науки України.