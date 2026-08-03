Что смотреть в кино: самые громкие премьеры августа, которые нельзя пропустить

На больших экранах покажут фильм о Кузьме, новый боевик со Стейтемом и других новинках
В августе зрителей ждут масштабные боевики, напряженные детективные истории, фантастические ленты и украинские премьеры. В этом месяце на большие экраны вернутся известные актеры, а также появятся фильмы, которые уже привлекли киноманов.
Что посмотреть в кино в августе, узнайте в материале Wave RBC.UA.
События фильма разворачиваются в Детройте 1970-х, где бывший рейнджер Джон Миллер пытается оставить опасное прошлое позади. Он наконец-то обретает любовь, но счастливое будущее разрушает влиятельный криминальный босс.
Когда Джона несправедливо обвиняют в преступлении и отправляют за решетку, он понимает, что больше не может полагаться на закон. Вырвавшись из ловушки, он начинает свою борьбу против тех, кто лишил его всего самого дорогого.
Лента основана на реальных событиях и рассказывает о величайшем ограблении банка в истории Ирландии, которое произошло в Белфасте в 2004 году. В центре сюжета - двое банковских работников, которые оказываются вовлеченными в преступную схему против собственной воли.
Герои вынуждены выполнить опасный план, ведь на кону стоит безопасность их семей. Им нужно провернуть ограбление так, чтобы настоящие преступники даже не заходили в здание.
Обычная улица Оук-Стрит внезапно переносится в неизвестное пространство. Семья Платтов оказывается в незнакомой среде, где привычный мир больше не работает по старым правилам.
Героям приходится объединиться, чтобы найти способ выжить и понять, что произошло с их домом. Теперь будущее зависит от того, насколько крепкими останутся их связи перед лицом неизвестности.
Романтическая комедия об особой ночи, когда одинокие люди выбирают просто насладиться моментом. Оуэн, недавно переживший разрыв, и Элли, мечтающая о настоящих чувствах, случайно встречаются в большом городе.
Несмотря на мгновенную симпатию, их встреча превращается в ряд недоразумений, неожиданных поворотов и случайных помех. Героям придется пройти разные приключения, чтобы понять, действительно ли они нашли именно то, что давно искали.
Фильм посвящен Андрею Кузьменко - фронтмену группы "Скрябін", музыканту и человеку, который оставил заметный след в украинской культуре.
Лента покажет историю артиста через уникальные архивные материалы, часть которых зрители увидят впервые. Авторы фильма раскрывают не только творческий путь Кузьмы, но и личные перемены, самоиронию и взгляд на жизнь.
Популярная франшиза, уже покорившая зрителей во всем мире, возвращается с новой историей и еще более жуткими событиями. На этот раз сюжет сосредоточен на молодой матери Джемми, которую играет Амелия Ив, и ее дочери.
Женщина живет в доме, где когда-то провела детство, но позже открывает в себе необычную способность проникать в другое измерение. Оказавшись между двумя мирами, она становится мишенью для опасной силы.
В центре сюжета - бывший спецназовец Коул Рид, которого внезапно обвиняют в убийстве босса-миллиардера.
Чтобы оправдать себя, герой начинает собственное расследование. Постепенно он понимает, что оказался в центре опасной игры.