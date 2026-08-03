Що дивитися в кіно: найгучніші прем'єри серпня, які не можна пропустити

У серпні на глядачів чекають масштабні бойовики, напружені детективні історії, фантастичні стрічки та українські прем'єри. Цього місяця на великі екрани повернуться відомі актори, а також з’являться фільми, які вже привернули увагу кіноманів.

Що дивитися в кіно в серпні, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

"Мотор Сіті"

Дата виходу: 6 серпня

6 серпня Жанр: кримінал, трилер, екшн

кримінал, трилер, екшн Актори: Алан Рітчсон, Шейлін Вудлі

Події фільму розгортаються у Детройті 1970-х років, де колишній рейнджер Джон Міллер намагається залишити небезпечне минуле позаду. Він нарешті знаходить кохання, але щасливе майбутнє руйнує впливовий кримінальний бос.

Коли Джона несправедливо звинувачують у злочині та відправляють за ґрати, він розуміє, що більше не може покладатися на закон. Вирвавшись із пастки, він починає власну боротьбу проти тих, хто позбавив його всього найдорожчого.



"Пограбування банку: нестандартний метод"

Дата виходу: 6 серпня

6 серпня Жанр: кримінал, трилер, драма

кримінал, трилер, драма Актори: Едді Марсан, Еанна Хардвік, Мішель Ферлі

Стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про найбільше пограбування банку в історії Ірландії, яке сталося у Белфасті у 2004 році. У центрі сюжету - двоє банківських працівників, які опиняються втягнутими у злочинну схему проти власної волі.

Герої змушені виконати небезпечний план, адже на кону стоїть безпека їхніх родин. Їм потрібно провернути пограбування так, щоб справжні злочинці навіть не заходили до будівлі.



"Кінець Оук-Стріт"

Дата виходу: 13 серпня

13 серпня Жанр: фантастика, екшн, трилер

фантастика, екшн, трилер Актори: Енн Гетевей, Юен Макгрегор

Звичайна вулиця Оук-Стріт раптово переноситься у невідомий простір. Родина Платтів опиняється у незнайомому середовищі, де звичний світ більше не працює за старими правилами.

Героям доводиться об’єднатися, щоб знайти спосіб вижити та зрозуміти, що сталося з їхнім домом. Тепер майбутнє залежить від того, наскільки міцними залишаться їхні зв’язки перед обличчям невідомості.



"Лише одна ніч"

Дата виходу: 13 серпня

13 серпня Жанр: романтична комедія

романтична комедія Актори: Моніка Барбаро, Каллум Тернер

Романтична комедія про особливу ніч, коли самотні люди обирають просто насолодитися моментом. Оуен, який нещодавно пережив розрив, і Еллі, яка мріє про справжні почуття, випадково зустрічаються у великому місті.

Попри миттєву симпатію, їхня зустріч перетворюється на низку непорозумінь, несподіваних поворотів і випадкових перешкод. Героям доведеться пройти різні пригоди, щоб зрозуміти, чи справді вони знайшли саме те, що давно шукали.



"Кузьма: Страшно веселий"

Дата виходу: 13 серпня

13 серпня Жанр: біографічна документальна драма

Фільм присвячений Андрію Кузьменку - фронтмену гурту “Скрябін”, музиканту та людині, яка залишила помітний слід в українській культурі.

Стрічка покаже історію артиста через унікальні архівні матеріали, частину яких глядачі побачать уперше. Автори фільму розкривають не лише творчий шлях Кузьми, а й особисті зміни, самоіронію та погляд на життя.



"Астрал: За межами потойбіччя"

Дата виходу: 20 серпня

20 серпня Жанр: жахи, трилер

жахи, трилер Актори: Сем Спруелл, Лін Шей, Амелія Ів

Популярна франшиза, яка вже підкорила глядачів у всьому світі, повертається з новою історією та ще більш моторошними подіями. Цього разу сюжет зосереджений на молодій матері Джеммі, яку грає Амелія Ів, та її доньці.

Жінка живе у будинку, де колись провела дитинство, але згодом відкриває у собі незвичайну здатність - проникати в інший вимір. Опинившись між двома світами, вона стає мішенню для небезпечної сили.



"Заколот"

Дата виходу: 27 серпня

27 серпня Жанр: бойовик, трилер

бойовик, трилер Актори: Джейсон Стейтем, Анабель Волліс

У центрі сюжету - колишній спецпризначенець Коул Рід, якого раптово звинувачують у вбивстві боса-мільярдера.

Щоб очистити своє ім'я, герой починає власне розслідування. Поступово він розуміє, що опинився у центрі небезпечної гри.