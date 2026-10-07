Умерла легендарная актриса Голливуда Ева Мари Сейнт: звезде было 102 года

Американская актриса Ева Мари Сейнт, известная по фильмам "В порту" и "На север через северо-запад", умерла в возрасте 102 лет. Wave RBC.UA сообщает, что звезда ушла из жизни 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе.

Что известно об актрисе

Ева Мари Сейнт родилась 4 июля 1924 г. в Нью-Джерси. Ее актерская карьера началась не с Голливуда, а с телевидения и театра. После обучения в Bowling Green State University она переехала в Нью-Йорк и постепенно стала получать роли на радио, телевидении и сцене.

В 1940-х годах Сейнт стала одной из актрис, работавших в период раннего американского телевидения. Она снималась в телевизионных постановках и сериалах.

Среди ее ранних работ было участие в телевизионной версии "Рождественской песни" и сериале "One Man's Family". Именно работа в прямом эфире стала важной школой для актрисы, которая впоследствии перешла на большой экран.

Ева Мари Сейнт (фото: Getty Images)

Дебют, сразу принесший "Оскар"

Первой большой киноролью Сейнт стала Эдди Дойл в драме Элии Казана "В порту" 1954 года. Она сыграла любимую героя Марлона Брандо - докера Терри Меллоя.

Эдди Дойл в "В порту" (фото: imdb.com)

Фильм получил восемь премий "Оскар", а Сейнт победила в категории "Лучшая женская роль второго плана". Таким образом, она завоевала высшую кинематографическую награду уже за свой дебют в кино.

Ее появление в фильме стало одним из самых ярких дебютов в истории Голливуда. В то же время Сейнт не спешила превращать успех в нескончаемый поток киноролей. Она отказывалась от некоторых больших предложений и сознательно выбирала время для семьи.

Ева Мари Сейнт (фото: wikipedia)

После рождения сына Даррелла в 1955 году актриса взяла паузу в работе.

Карьера Евы Мари Сейнт длилась многие десятилетия и охватила театр, радио, телевидение, кино и аудиоформаты. Ее путь начался в эпоху раннего телевидения, продолжился двумя культовыми голливудскими фильмами 1950-х, а завершающие работы пришлись уже на XXI век.

Ева Мари Сейнт была замужем за телевизионным режиссером и продюсером Джеффри Гейденом до его смерти в 2016 году. У супругов было двое детей.

Ее имя, прежде всего, останется связанным с двумя ролями - Эдди Дойл в "В порту" и Евой Кендалл в "На север через северо-запад". В то же время, ее карьера была значительно шире: Сейнт десятилетиями переходила между разными форматами и поколениями зрителей, оставаясь активной в индустрии даже в очень старшем возрасте.