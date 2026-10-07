Померла легендарна акторка Голлівуду Єва Марі Сейнт: зірці було 102 роки

Американська акторка Єва Марі Сейнт, відома за фільмами "У порту" та "На північ через північний захід", померла у віці 102 років. Wave RBC.UA повідомляє, що зірка пішла з життя 6 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Що відомо про акторку

Єва Марі Сейнт народилася 4 липня 1924 року в Нью-Джерсі. Її акторська кар’єра розпочалася не з Голлівуду, а з телебачення та театру. Після навчання в Bowling Green State University вона переїхала до Нью-Йорка й поступово почала отримувати ролі на радіо, телебаченні та сцені.

У 1940-х роках Сейнт стала однією з акторок, які працювали в період раннього американського телебачення. Вона знімалася в телевізійних постановках і серіалах.

Серед її ранніх робіт була участь у телевізійній версії "Різдвяної пісні" та серіалі "One Man's Family". Саме робота в прямому ефірі стала важливою школою для акторки, яка згодом перейшла на великий екран.

Єва Марі Сейнт (фото: Getty Images)

Дебют, який одразу приніс "Оскар"

Першою великою кінороллю Сейнт стала Еді Дойл у драмі Елії Казана "У порту" 1954 року. Вона зіграла кохану героя Марлона Брандо - докера Террі Меллоя.

Еді Дойл у "У порту" (фото: imdb.com)

Фільм отримав вісім премій "Оскар", а Сейнт перемогла в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Таким чином, вона здобула найвищу кінематографічну нагороду вже за свій дебют у кіно.

Її поява у фільмі стала одним із найяскравіших дебютів в історії Голлівуду. Водночас Сейнт не поспішала перетворювати успіх на нескінченний потік кіноролей. Вона відмовлялася від деяких великих пропозицій і свідомо обирала час для родини.

Єва Марі Сейнт (фото: wikipedia)

Після народження сина Даррелла у 1955 році акторка взяла паузу в роботі.

Кар’єра Єви Марі Сейнт тривала багато десятиліть і охопила театр, радіо, телебачення, кіно та аудіоформати. Її шлях почався в епоху раннього телебачення, продовжився двома культовими голлівудськими фільмами 1950-х, а завершальні роботи припали вже на XXI століття.

Єва Марі Сейнт була одружена з телевізійним режисером і продюсером Джеффрі Гейденом до його смерті у 2016 році. У подружжя було двоє дітей.

Її ім’я передусім залишиться пов’язаним із двома ролями - Еді Дойл у "У порту" та Євою Кендалл у "На північ через північний захід". Водночас її кар’єра була значно ширшою: Сейнт десятиліттями переходила між різними форматами й поколіннями глядачів, залишаючись активною в індустрії навіть у дуже поважному віці.