Полякова, TVORCHI, MÉLOVIN и еще 13 артистов: объявлены участники Люкс ФМ Awards

Люкс ФМ объявил лайнап своей первой музыкальной премии. Новые имена участников озвучил продюсер радиостанции Евгений Фешак. В этот раз к списку добавились 16 артистов, которые 4 октября выйдут на сцену киевского Дворца спорта.

Кто выступит на Люкс ФМ Awards

Среди новых участников предстоящего шоу как популярные украинские исполнители, так и артисты нового поколения. На сцену выйдут:

Оля Полякова

Wellboy

MÉLOVIN

Nicole

Максим Бородин

TVORCHI

СолоХа

Андрей Князь

Оля Цыбульская

ТІК

Positiff

the Oleg

Кристина Шорубура

Edgar Ti

Даша Майорова

Ольга Старовойт

Участники Люкс ФМ Awards (фото предоставлено представителями премии)

Организаторы собирают на одной сцене исполнителей с разными музыкальными стилями и аудиториями.

"С каждым новым объявлением становится все понятнее, что 4 октября мы собираем во Дворце спорта реально очень мощную компанию. Здесь будут артисты совершенно разных поколений и стилей, но их объединяет одно - это музыка, которую знают и любят наши слушатели", - отметил Евгений Фешак.

По словам продюсера, список артистов еще не окончательный. Он пообещал новые объявления и сюрпризы, которые увидят зрители уже во время подготовки к премии.

Ранее Люкс ФМ уже объявил первых номинантов премии - Тина Кароль, Dantes, Анна Тринчер, Шугар, Павел Зибров, Dorofeeva, Parfeniuk, Grosu, Ivan Liulenov, Victoria Niro, Cheev, Alena Omargalieva, Никита Киселев, Виталий Козловский и Kristonko.

Когда состоится Люкс ФМ Awards

Первая премия пройдет 4 октября 2026 во Дворце спорта. Организаторы планируют большую концертную программу, специальные номера и музыкальные коллаборации.