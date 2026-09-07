Полякова, TVORCHI, MÉLOVIN та ще 13 артистів: оголошено учасників Люкс ФМ Awards

Цього разу до списку увійшли 16 зіркових імен, але організатори обіцяють ще більше сюрпризів
Люкс ФМ оголосив лайнап своєї першої музичної премії. Нові імена учасників озвучив продюсер радіостанції Євген Фешак. Загалом цього разу до списку додалися 16 артистів, які 4 жовтня вийдуть на сцену київського Палацу спорту.
Детальніше про премію розповідає Wave RBC.UA.
Серед нових учасників майбутнього шоу як популярні українські виконавці, так і артисти нового покоління. На сцену вийдуть:
Учасники Люкс ФМ Awards (фото надане представниками премії)
Організатори збирають на одній сцені виконавців із різними музичними стилями та аудиторіями.
"З кожним новим оголошенням стає все зрозуміліше, що 4 жовтня ми збираємо в Палаці спорту реально дуже потужну компанію. Тут будуть артисти абсолютно різних поколінь і стилів, але їх об’єднує одне - це музика, яку знають і люблять наші слухачі", - зазначив Євген Фешак.
За словами продюсера, список артистів ще не остаточний. Він пообіцяв нові оголошення та сюрпризи, які глядачі побачать уже під час підготовки до премії.
Раніше Люкс ФМ уже оголосив перших номінантів премії - Тіна Кароль, Dantes, Анна Трінчер, Шугар, Павло Зібров, Dorofeeva, Parfeniuk, Grosu, Ivan Liulenov, Victoria Niro, Cheev, Alena Omargalieva, Нікіта Кісельов, Віталій Козловський та Kristonko.
Перша премія пройде 4 жовтня 2026 року у Палаці спорту. Організатори планують велику концертну програму, спеціальні номери та неочікувані музичні колаборації.