После жалобы украинки: John Lewis убрал российскую матрешку из праздничного ассортимента

Один из крупнейших британских ритейлеров John Lewis изъял из ассортимента рождественской коллекции 2026 года российскую матрешку, которую продавал за 8 фунтов стерлингов. Решение приняли на фоне обращения украинки Татьяны Закалюжной, обратившей внимание компании на неуместность такого товара на фоне войны России против Украины.

Как пишет Wave RBC.UA, об этом женщина сообщила в Facebook .

Почему украинка обратилась к John Lewis

21 октября Татьяна увидела в Threads сообщение о том, что компания продает в рождественской коллекции 2026 года российскую матрешку под названием Wooden Stacking Doll. Игрушку предлагали покупателям за 8 фунтов стерлингов.

Женщина решила не ограничиваться негодованием в соцсетях и направила официальную жалобу. В письме она рассказала о собственном опыте войны и обратила внимание компании на гибель украинских детей из-за российской агрессии.

"Я рассказала, что уже пятый год не могу вернуться к своему дому, что мой муж с февраля 2022 года защищает Украину на фронте, а наши дети растут без папы рядом. британских брендов", - поделилась она.

Сначала представители John Lewis ответили, что понимают чувствительность поднятого вопроса и передали жалобу ответственным командам. Впоследствии компания попросила больше времени на рассмотрение и заверила Татьяну, что ее обращение не оставили без внимания.

Сообщение в Threads (фото: facebook.com/zakaliuzhna.tetiana)

Какой ответ получила украинка

11 ноября Татьяна получила подтверждение, что матрешку изъяли из ассортимента.

"Хочу подтвердить, что этого товара больше нет в ассортименте", – написали ей

Кроме того, обращение украинки передали старшей команде по закупкам. Там пообещали учесть затронутые ею замечания при формировании будущих коллекций.

После получения ответа Татьяна проверила сайт ритейлера – страница с товаром больше не открывалась.

"Не знаю, именно ли мое письмо стало причиной этого решения, и не хочу приписывать себе то, чего не могу подтвердить. Но я точно знаю, что мое обращение услышали, рассмотрели на уровне руководства закупок и дали мне ответ", - отметила она.

Отдельно она обратила внимание, что ответ в День памяти погибших в войнах, который отмечают в Великобритании. В этот день украинка также вспомнила 48 британских добровольцев, защищавших Украину. После получения ответа она направила представителям компании благодарственное письмо.