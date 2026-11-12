Після скарги українки: John Lewis прибрав російську матрьошку зі святкового асортименту

Один із найбільших британських ритейлерів John Lewis вилучив із асортименту різдвяної колекції 2026 року російську матрьошку, яку продавав за 8 фунтів стерлінгів. Рішення ухвалили на тлі звернення українки Тетяни Закалюжної, яка звернула увагу компанії на недоречність такого товару на тлі війни Росії проти України.

Як пише Wave RBC.UA, про це жінка повідомила у Facebook .

Чому українка звернулася до John Lewis

21 жовтня Тетяна побачила в Threads допис про те, що компанія продає у різдвяній колекції 2026 року російську матрьошку під назвою Wooden Stacking Doll. Іграшку пропонували покупцям за 8 фунтів стерлінгів.

Жінка вирішила не обмежуватися обуренням у соцмережах і надіслала офіційну скаргу. У листі вона розповіла про власний досвід війни та звернула увагу компанії на загибель українських дітей через російську агресію.

"Я розповіла, що вже п’ятий рік не можу повернутися до свого дому, що мій чоловік із лютого 2022 року захищає Україну на фронті, а наші діти ростуть без тата поруч. Написала про українських дітей, яких продовжує вбивати Росія, навела матеріали британської преси, звіти ООН і запитала, як узагалі така прикраса могла опинитися в різдвяній колекції одного з найповажніших британських брендів", - поділилася вона.

Спочатку представники John Lewis відповіли, що розуміють чутливість порушеного питання та передали скаргу відповідальним командам. Згодом компанія попросила більше часу на розгляд і запевнила Тетяну, що її звернення не залишили без уваги.

Допис у Threads (фото: facebook.com/zakaliuzhna.tetiana)

Яку відповідь отримала українка

11 листопада Тетяна отримала підтвердження, що матрьошку вилучили з асортименту.

"Хочу підтвердити, що цього товару більше немає в асортименті", - написали їй

Крім того, звернення українки передали старшій команді із закупівель. Там пообіцяли врахувати порушені нею зауваження під час формування майбутніх колекцій.

Після отримання відповіді Тетяна перевірила сайт ритейлера - сторінка з товаром більше не відкривалася.

"Не знаю, чи саме мій лист став причиною цього рішення, і не хочу приписувати собі того, чого не можу підтвердити. Але я точно знаю, що моє звернення почули, розглянули на рівні керівництва закупівель і дали мені відповідь", - зазначила вона.

Окремо вона звернула увагу на те, що відповідь у День пам'яті загиблих у війнах, який відзначають у Великій Британії. Цього дня українка також згадала 48 британських добровольців, які захищали Україну. Після отримання відповіді вона надіслала представникам компанії лист-подяку.