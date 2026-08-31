Неизвестные фото и личные письма: что раскрыли о принцессе Диане спустя 29 лет после трагедии

Wave RBC.UA собрал новые факты, позволяющие увидеть за образом "народной принцессы" живого человека - юного, влюбленного, остроумного и одновременно очень уязвимого.

Только в течение 2026 года из частных коллекций получили ранее неизвестные фотографии и письма Дианы. Ее брат анонсировал откровенные мемуары, а в США готовят масштабную выставку, на которой впервые покажут последнее платье, которое она примеряла перед смертью.

31 августа исполняется 29 лет со дня гибели принцессы Дианы. Она умерла в возрасте 36 лет после автомобильной аварии в Париже, но спустя почти три десятилетия ее история продолжает обрастать новыми подробностями.

Неизвестные фото Дианы со школьных лет

В 2026 году на аукцион выставили личный архив Кэтрин Ханбери - подруги Дианы, с которой она училась в школе для девушек West Heath в 1970-х годах.

В коллекцию вошли четыре ранее не обнародованных цветных фотографии будущей принцессы.

На двух из них Диана позирует в своей комнате в общежитии, еще на одном фото стоит у школьного спортивного поля.

Особое внимание привлек групповой кадр, на котором Диана отдыхает вместе с другими ученицами.

Аукционный дом отмечает, что среди девушек на фото также можно увидеть будущую актрису Тильду Свинтон и режиссер Джоанну Хогг.

О личный архив из коллекции подруги детства мисс Кэтрин Ханбери (фото: uction.gorringes.co.uk)

В архиве была и небольшая открытка ко дню рождения, которую будущая принцесса подписала "Диана (С)" - от своей девичьей фамилии Спенсер.

Воспоминания подруги тоже показывают совсем не королевскую сторону ее жизни.

В частности, юная Диана добровольно помогала убирать дом директора школы, а самой большой ее мечтой тогда была собственная семья.

О личный архив из коллекции подруги детства мисс Кэтрин Ханбери (фото: uction.gorringes.co.uk)

Что Диана написала после медового месяца

В том же архиве хранилось трехстраничное письмо, которое Диана направила Кэтрин Генбери 27 сентября 1981 года - через два месяца после свадьбы с принцем Чарльзом.

Письмо было написано на королевской бумаге во время пребывания супругов в шотландском Балморале. Диана рассказывала о солнечном и спокойном медовом месяце, а также признавалась, что счастлива в новом статусе.

"Быть замужем замечательно - думаю, после двух месяцев это уже можно сказать", - писала она.

Сегодня эти слова читаются особенно горько. Впоследствии Диана откровенно рассказывала об одиночестве, изменах Чарльза и психологических трудностях, с которыми столкнулась в королевской семье.

Архив с фотографиями, открыткой и посланием из медового месяца продали за 4 тысячи фунтов стерлингов.

Неизвестное письмо после интервью Panorama

Еще одно личное письмо Дианы обнародовали в июне 2026 года. Она написала его 27 ноября 1995-го - через неделю после резонансного интервью программе BBC Panorama.

Послание было адресовано Майклу Барратту, приславшему принцессе слова поддержки после телеинтервью.

Диана лично ответила мужчине и поблагодарила за понимание.

В письме она выразила надежду, что ее откровенный рассказ поможет другим женщинам, оказавшимся в схожих обстоятельствах.

Рукописное письмо на двух страницах Майкла Барратта (фото: reemandansie.com/auction)

Диана также написала, что хочет научить Уильяма и Гарри глубже общаться и не скрывать своих чувств.

Этот фрагмент особенно привлекает внимание сегодня, когда отношения между ее сыновьями остаются напряженными.

На аукционе послание было продано за 4 100 фунтов стерлингов.

Переписка с известным актером

Новые подробности о характере Дианы раскрыла и переписка с британским актером Теренсом Стемпом, известным по фильмам "Супермен", "Коллекционер" и "Приключения Присциллы, королевы пустыни".

У них были близкие, но платонические отношения. По словам Стемпа, Диане был нужен мужчина, с которым она могла откровенно поговорить и получить беспристрастный совет.

В одном из писем, датированном октябрем 1991 года, принцесса благодарила актера за обед из ризото и за то, что он пытался понять сложность ее положения.

Именно в этом послании она оставила ироничный комментарий о прозаке. Другие открытки из сохранившейся коллекции также показали ее неформальный юмор, который редко можно было увидеть на официальных выходах.

Письмо было продано на аукционе Bonhams за 4 608 фунтов стерлингов.

Рукописное письмо с благодарностью от принцессы Дианы к Теренсу (фото: bonhams.com/auction)

Диана могла быть влюблена в принца Эндрю

В июне 2026 года королевский биограф Кэтрин Майер выпустила книгу Divide and Rule: Royal Women and Their Battles. В ней появилось неожиданное утверждение о подростковых годах Дианы.

Ссылаясь на ее школьную подругу, Майер пишет, что до знакомства с Чарльзом Диана могла быть тайно влюблена в его младшего брата - принца Эндрю.

По словам автора, до 15 или 16 лет будущая принцесса каждый год анонимно посылала Эндрю валентинки.

Независимого подтверждения этой истории нет, поэтому она остается версией, приведенной в книге.

Иронично, что впоследствии именно Диана познакомила Эндрю со своей подругой Сарой Фергюсон, на которой он женился в 1986 году.

Брат Дианы решил рассказать "правду" о ней

22 сентября 2026 года брат принцессы Чарльз Спенсер выпустит книгу Swan Song: Diana, My Sister.

Это будет первый столь подробный рассказ о Диане с точки зрения человека, знавшего ее с раннего детства.

В книге Спенсер упоминает их жизнь в семейном имении, сложные годы в школах-интернатах, тяжелый развод родителей и период, когда его сестра внезапно превратилась в одну из самых известных женщин мира.

Отдельная часть мемуаров будет посвящена последним годам жизни принцессы и трагической неделе после ее гибели.

Спенсер объяснил, что взялся за книгу из-за многочисленных историй о сестре, которые, по его мнению, основываются на лжи, но со временем стали восприниматься как факты.

"Последнее платье" Дианы впервые покажут публике

Осенью 2026 года в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии откроется масштабная выставка Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving.

На ней представят более 700 личных вещей, связанных с разными периодами жизни Дианы: от детских достопримечательностей и рукописных писем до украшений и культовых нарядов.

Главным экспонатом станет платье Final Goodbye дизайнера Жака Азагури. Организаторы называют ее последним вечерним платьем, которое Диана примеряла перед гибелью. Раньше ее никогда не демонстрировали публично.

Также на выставке можно будет увидеть:

знаменитое бархатное платье, в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме;

свитер с черной овцой;

"заботливое платье", которое принцесса одевала во время визитов в больницы;

свадебные туфли Дианы;

сумки Lady Dior;

рукописные письма, украшения и личные вещи.

Выставка будет работать с 7 ноября 2026 года по 31 мая 2027-го.