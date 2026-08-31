Невідомі фото й особисті листи: що розкрили про принцесу Діану через 29 років після трагедії

Wave RBC.UA зібрав нові факти, які дозволяють побачити за образом "народної принцеси" живу людину - юну, закохану, дотепну й водночас дуже вразливу.

Лише протягом 2026 року з приватних колекцій дістали раніше невідомі фотографії та листи Діани. Її брат анонсував відверті мемуари, а у США готують масштабну виставку, на якій уперше покажуть останню сукню, яку вона приміряла перед смертю.

31 серпня минає 29 років від дня загибелі принцеси Діани. Вона померла у віці 36 років після автомобільної аварії у Парижі, але майже через три десятиліття її історія продовжує обростати новими подробицями.

Невідомі фото Діани зі шкільних років

У 2026 році на аукціон виставили особистий архів Кетрін Генбері - подруги Діани, з якою вона навчалася у школі для дівчат West Heath у 1970-х роках.

До колекції увійшли чотири раніше не оприлюднені кольорові фотографії майбутньої принцеси.

На двох із них Діана позує у своїй кімнаті в гуртожитку, ще на одному фото стоїть біля шкільного спортивного поля.

Особливу увагу привернув груповий кадр, на якому Діана відпочиває разом з іншими ученицями.

Аукціонний дім зазначає, що серед дівчат на фото також можна побачити майбутню акторку Тільду Свінтон і режисерку Джоанну Гоґґ.

О собистий архів з колекції подруги дитинства міс Кетрін Генбері (фото: uction.gorringes.co.uk)

В архіві була й невелика листівка до дня народження, яку майбутня принцеса підписала "Діана (С)" - від свого дівочого прізвища Спенсер.

Спогади подруги також показують зовсім не королівську сторону її життя.

Зокрема, юна Діана добровільно допомагала прибирати будинок директорки школи, а найбільшою її мрією тоді була власна сім’я.

О собистий архів з колекції подруги дитинства міс Кетрін Ханбері (фото: uction.gorringes.co.uk)

Що Діана написала після медового місяця

У тому самому архіві зберігався тристорінковий лист, який Діана надіслала Кетрін Генбері 27 вересня 1981 року - через два місяці після весілля з принцом Чарльзом.

Лист був написаний на королівському папері під час перебування подружжя у шотландському Балморалі. Діана розповідала про сонячний і спокійний медовий місяць, а також зізнавалася, що щаслива у новому статусі.

"Бути заміжньою чудово - думаю, після двох місяців це вже можна сказати", - писала вона.

Сьогодні ці слова читаються особливо гірко. Згодом Діана відверто розповідала про самотність, зради Чарльза та психологічні труднощі, з якими зіткнулася у королівській родині.

Архів зі світлинами, листівкою та посланням із медового місяця продали за 4 тисячі фунтів стерлінгів.

Невідомий лист після інтерв’ю Panorama

Ще один особистий лист Діани оприлюднили у червні 2026 року. Вона написала його 27 листопада 1995-го - через тиждень після резонансного інтерв’ю програмі BBC Panorama.

Послання було адресоване Майклу Барратту, який надіслав принцесі слова підтримки після телеінтерв’ю.

Діана особисто відповіла чоловікові та подякувала за розуміння.

У листі вона висловила сподівання, що її відверта розповідь допоможе іншим жінкам, які опинилися у схожих обставинах.

Р укописний лист на двох сторінках до Майкла Барратта (фото: reemandansie.com/auction)

Також Діана написала, що хоче навчити Вільяма й Гаррі глибше спілкуватися та не приховувати своїх почуттів.

Цей фрагмент особливо привертає увагу сьогодні, коли стосунки між її синами залишаються напруженими.

На аукціоні послання продали за 4 100 фунтів стерлінгів.

Листування з відомим актором

Нові подробиці про характер Діани розкрило й листування з британським актором Теренсом Стемпом, відомим за фільмами "Супермен", "Колекціонер" і "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі".

Вони мали близькі, але платонічні стосунки. За словами Стемпа, Діані був потрібен чоловік, з яким вона могла відверто поговорити й отримати неупереджену пораду.

В одному з листів, датованому жовтнем 1991 року, принцеса дякувала акторові за обід із різото та за те, що він намагався зрозуміти складність її становища.

Саме у цьому посланні вона залишила іронічний коментар про прозак. Інші листівки зі збереженої колекції також показали її неформальний гумор, який рідко можна було побачити під час офіційних виходів.

Лист продали на аукціоні Bonhams за 4 608 фунтів стерлінгів.

Рукописний лист із подякою від принцеси Діани до Теренса (фото: bonhams.com/auction)

Діана могла бути закохана у принца Ендрю

У червні 2026 року королівська біографка Кетрін Маєр випустила книгу Divide and Rule: Royal Women and Their Battles. У ній з’явилося несподіване твердження про підліткові роки Діани.

Посилаючись на її шкільну подругу, Маєр пише, що до знайомства з Чарльзом Діана могла бути таємно закохана у його молодшого брата - принца Ендрю.

За словами авторки, до 15 або 16 років майбутня принцеса щороку анонімно надсилала Ендрю валентинки.

Незалежного підтвердження цієї історії немає, тому вона залишається версією, наведеною у книзі.

Іронічно, що згодом саме Діана познайомила Ендрю зі своєю подругою Сарою Фергюсон, з якою він одружився у 1986 році.

Брат Діани вирішив розповісти "правду" про неї

22 вересня 2026 року брат принцеси Чарльз Спенсер випустить книгу Swan Song: Diana, My Sister.

Це буде перша настільки детальна розповідь про Діану з погляду людини, яка знала її з раннього дитинства.

У книзі Спенсер згадує їхнє життя у родинному маєтку, складні роки у школах-інтернатах, важке розлучення батьків і період, коли його сестра раптово перетворилася на одну з найвідоміших жінок світу.

Окрема частина мемуарів буде присвячена останнім рокам життя принцеси та трагічному тижню після її загибелі.

Спенсер пояснив, що взявся за книгу через численні історії про сестру, які, на його думку, ґрунтуються на неправді, але з часом почали сприйматися як факти.

"Останню сукню" Діани вперше покажуть публіці

Восени 2026 року у Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії відкриється масштабна виставка Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving.

На ній представлять понад 700 особистих речей, пов’язаних із різними періодами життя Діани: від дитячих пам’яток і рукописних листів до прикрас та культового вбрання.

Головним експонатом стане сукня Final Goodbye дизайнера Жака Азагурі. Організатори називають її останньою вечірньою сукнею, яку Діана приміряла перед загибеллю. Раніше її ніколи не демонстрували публічно.

Також на виставці можна буде побачити:

знамениту оксамитову сукню, в якій Діана танцювала з Джоном Траволтою у Білому домі;

светр із чорною вівцею;

"турботливу сукню", яку принцеса одягала під час візитів до лікарень;

весільні туфлі Діани;

сумки Lady Dior;

рукописні листи, прикраси та особисті речі.

Виставка працюватиме з 7 листопада 2026 року до 31 травня 2027-го.