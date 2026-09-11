Мозаика "Птаха" Аллы Горской получила статус национального памятника

Мозаичное панно "Птаха", созданное украинскими художниками Аллой Горской и Виктором Зарецким, внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник культурного наследия национального значения.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Министерства культуры Украины.

Где расположена мозаика

Произведение расположено в селе Гельмязов Черкасской области. Новый статус усугубляет его правовую защиту и создает дополнительные условия для сохранения мозаики. Объекту должны присвоить отдельный охранный номер.

"Птаха" является частью украинского монументального наследия второй половины ХХ века и связана с творчеством представителей украинского шестидесятничества.

Панно создали Алла Горская и Виктор Зарецкий - одни из ключевых художников этого культурного движения.

Процесс официального признания мозаики памяткой начался еще в 2025 году. В июле Черкасская областная военная администрация внесла "Птаху" в перечень объектов культурного наследия области как только что обнаруженный объект. А уже в октябре экспертная комиссия Министерства культуры рекомендовала придать работе статус памятника национального значения.

Мозаика "Птаха" (фото: facebook.com/ukrainaincognita)

Мозаическое наследие Аллы Горской в последние годы привлекает особое внимание. В июне 2025 года на Майдане Незалежности в Киеве представили воссозданную мозаику художницы, оригинал которой был поврежден россиянами в Мариуполе.

Над реконструкцией работали 15 художников и исследователей под руководством Елены Зарецкой, внуки Аллы Горской.

Таким образом, "Птаха" в Гельмязове получила официальный статус, который должен помочь сохранить произведение украинского монументального искусства для последующих поколений.