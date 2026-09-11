Мозаїка "Птаха" Алли Горської отримала статус національної пам’ятки

Відома мозаїка українських шістдесятників "Птаха" отримала статус пам’ятки національного значення та додатковий захист.
Мозаїчне панно "Птаха", створене українськими художниками Аллою Горською та Віктором Зарецьким, внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку культурної спадщини національного значення.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Міністерства культури України.
Твір розташований у селі Гельмязів Черкаської області. Новий статус посилює його правовий захист і створює додаткові умови для збереження мозаїки. Об’єкту також мають присвоїти окремий охоронний номер.
"Птаха" є частиною української монументальної спадщини другої половини ХХ століття та пов’язана з творчістю представників українського шістдесятництва.
Панно створили Алла Горська та Віктор Зарецький - одні з ключових митців цього культурного руху.
Процес офіційного визнання мозаїки пам’яткою розпочався ще у 2025 році. У липні Черкаська обласна військова адміністрація внесла "Птаху" до переліку об’єктів культурної спадщини області як щойно виявлений об’єкт. А вже в жовтні експертна комісія Міністерства культури рекомендувала надати роботі статус пам’ятки національного значення.
Мозаїка "Птах" (фото: facebook.com/ukrainaincognita)
Мозаїчна спадщина Алли Горської останніми роками привертає особливу увагу. У червні 2025 року на Майдані Незалежності в Києві представили відтворену мозаїку художниці, оригінал якої був пошкоджений росіянами в Маріуполі.
Над реконструкцією працювали 15 художників і дослідників під керівництвом Олени Зарецької, онуки Алли Горської.
Таким чином, "Птаха" у Гельмязові отримала офіційний статус, який має допомогти зберегти твір українського монументального мистецтва для наступних поколінь.