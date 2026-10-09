Модель с 13 лет и студентка-филологиня: кто представит Украину на "Мисс Земля 2026"

Кто такая София Орел, как она попала на конкурс, и с какой миссией выйдет на международную сцену, рассказывает Wave RBC.UA.

Украину на международном конкурсе "Мисс Земля 2026" представит 19-летняя модель София Орел. Финал соревнования планируется провести в декабре на Филиппинах.

Кто такая София Орел

София родом из Умани. В настоящее время она учится на третьем курсе Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко по специальности "Испанская филология".

Модельную карьеру она начала в 13 лет. С этого времени она успела поработать по контрактам в Китае, Тайване, Южной Корее, Испании, Италии и Португалии.

"По профессии я модель. Я начала свой путь еще с 13-ти", - рассказывала София в интервью медиа "Умань стрим".

София Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Орел принимает участие в показах, рекламных кампаниях и журнальных съемках.

Кроме моделинга, она занимается вокалом и танцами, интересуется психологией и создает фото- и видеоконтент.

На официальной странице "Мисс Украина" также рассказали несколько личных фактов о будущей представительнице Украины.

В 13 лет София впервые самостоятельно полетела в Южную Корею, где ее ждал модельный контракт. Именно с этой поездки начался ее международный опыт.

Свою первую победу она одержала еще в детском саду на турнире по шашкам. Впоследствии это увлечение переросло в любовь к шахматам.

София Орел (фото: instagram.com/sofior__)

София вдохновляется поэзией Лины Костенко и Василия Симоненко, а иногда пишет свои стихи.

Модель владеет английским и испанским языками. Исследование последней она продолжает в институте.

Орел любит экстремальные развлечения и мечтает научиться серфингу. Воду она называет своим местом силы и внутреннего баланса.

Почему именно она будет представлять Украину

Право поехать на "Мисс Земля 2026" София получила после финала национального конкурса "Мисс Украина 2025". Тогда она получила отдельный титул "Мисс Украина Земля".

Главную корону "Мисс Украина 2025" получила Валерия Лисовская, представляющая страну на "Мисс Мира".

Софию Орел избрали именно для участия в международном экологическом конкурсе "Мисс Земля".

София Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Подготовка украинки уже идет. Она принимает участие в съемках, работает над конкурсной презентацией и готовит собственную экологическую адвокацию.

О чем София Орел будет говорить на конкурсе

"Мисс Земля" отличается от многих других международных конкурсов особым вниманием к защите окружающей среды.

Участницы должны не только пройти традиционные конкурсные этапы, но и представить свою экологическую инициативу.

София Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Адвокация Софии будет посвящена восстановлению природы на территориях, где война оставила разрушительные последствия.

На официальной странице конкурса украинку представили как поклонницу восстановления поврежденных войной ландшафтов.

По замыслу Орел, забота о земле и природных ресурсах может одновременно помогать возвращению надежды общинам, пострадавшим от боевых действий.

Что известно о "Мисс Земля"

"Мисс Земля" проводят с 2001 года. Организаторы позиционируют конкурс как международную платформу по популяризации экологической ответственности и защиты окружающей среды.

Претендентки должны знать культуру и проблемы своих стран.

В 2026 году конкурс состоится уже в 26-й раз. Его финал намечен на декабрь на Филиппинах.

Предыдущая представительница Украины Мария Желяскова в 2025 году вошла в восьмерку лучших участниц и стала вицемис.

Это был лучший результат Украины за всю историю участия в "Мисс Земля". Теперь Софии Орел предстоит продолжить украинское представительство на конкурсе.