Модель із 13 років і студентка-філологиня: хто представить Україну на "Міс Земля 2026"

Хто така Софія Орел, як вона потрапила на конкурс і з якою місією вийде на міжнародну сцену, розповідає Wave RBC.UA.

Україну на міжнародному конкурсі "Міс Земля 2026" представить 19-річна модель Софія Орел. Фінал змагання планують провести у грудні на Філіппінах.

Хто така Софія Орел

Софія родом з Умані. Нині вона навчається на третьому курсі Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Іспанська філологія".

Модельну кар’єру дівчина розпочала у 13 років. Відтоді вона встигла попрацювати за контрактами у Китаї, Тайвані, Південній Кореї, Іспанії, Італії та Португалії.

"За професією я модель. Я почала свій шлях ще з 13-ти", - розповідала Софія в інтерв’ю медіа "Умань стрім".

Софія Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Орел бере участь у показах, рекламних кампаніях і журнальних зйомках.

Крім моделінгу, вона займається вокалом і танцями, цікавиться психологією та створює фото- і відеоконтент.

На офіційній сторінці "Міс Україна" також розповіли кілька особистих фактів про майбутню представницю України.

У 13 років Софія вперше самостійно полетіла до Південної Кореї, де на неї чекав модельний контракт. Саме з цієї поїздки розпочався її міжнародний досвід.

Свою першу перемогу вона здобула ще в дитячому садку на турнірі з шашок. Згодом це захоплення переросло в любов до шахів.

Софія Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Софія надихається поезією Ліни Костенко та Василя Симоненка, а іноді пише власні вірші.

Модель володіє англійською та іспанською мовами. Вивчення останньої вона продовжує в університеті.

Орел любить екстремальні розваги та мріє навчитися серфінгу. Воду вона називає своїм місцем сили й внутрішнього балансу.

Чому саме вона представлятиме Україну

Право поїхати на "Міс Земля 2026" Софія отримала після фіналу національного конкурсу "Міс Україна 2025". Тоді вона здобула окремий титул "Міс Україна Земля".

Головну корону "Міс Україна 2025" отримала Валерія Лісовська, яка представляє країну на "Міс Світу".

Софію Орел обрали саме для участі в міжнародному екологічному конкурсі "Міс Земля".

Софія Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Підготовка українки вже триває. Вона бере участь у зйомках, працює над конкурсною презентацією та готує власну екологічну адвокацію.

Про що Софія Орел говоритиме на конкурсі

"Міс Земля" відрізняється від багатьох інших міжнародних конкурсів особливою увагою до захисту довкілля.

Учасниці мають не лише пройти традиційні конкурсні етапи, а й представити власну екологічну ініціативу.

Софія Орел (фото: instagram.com/sofior__)

Адвокація Софії буде присвячена відновленню природи на територіях, де війна залишила руйнівні наслідки.

На офіційній сторінці конкурсу українку представили як прихильницю відновлення пошкоджених війною ландшафтів.

За задумом Орел, турбота про землю та природні ресурси може одночасно допомагати поверненню надії громадам, які постраждали від бойових дій.

Що відомо про "Міс Земля"

"Міс Земля" проводять із 2001 року. Організатори позиціонують конкурс як міжнародну платформу для популяризації екологічної відповідальності та захисту навколишнього середовища.

Претендентки мають знати культуру й екологічні проблеми своїх країн.

У 2026 році конкурс відбудеться вже в 26-й раз. Його фінал запланований на грудень на Філіппінах.

Попередня представниця України Марія Желяскова у 2025 році увійшла до вісімки найкращих учасниць і стала віцеміс.

Це був найкращий результат України за всю історію участі у "Міс Земля". Тепер Софії Орел належить продовжити українське представництво на конкурсі.