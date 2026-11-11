Киностудия UnitedContentHUB показала первый тизер фильма об Ольге Харлане

Киностудия UnitedContentHUB показала первый тизер байопика "Фехтовщица. Главный поединок" о двукратной олимпийской чемпионке Ольге Харлан. Фильм Дениса Тарасова расскажет о карьере украинской саблистки и ее жизни вне фехтовальной дорожки.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение киностудии UnitedContentHUB.

Где показали первый тизер фильма об Ольге Харлане

Тизер представили 5 ноября на ежегодном событии UnitedContentHUB, где студия подвела итоги работы и анонсировала новые проекты.

Вечер вела актриса Анастасия Цимбалару.

Байопик презентовали президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, сопродюсер Мария Костина и продюсер по международной коммуникации Юрий Витяк.

В фильме расскажут о первых шагах Харлан в фехтовании, ее победах, травмах и поражениях.

Среди ключевых эпизодов, которые Госкино упоминает в конкурсном описании проекта, есть отказ спортсменки пожать руку сопернице из России после поединка. Это произошло на чемпионате мира по фехтованию в 2023 году в Милане.

Отдельную сюжетную линию посвятят отношениям Харлана с итальянским саблистом Луиджи Самеле, которого называют Джиджи.

Их знакомство команда планирует воспроизвести во время съемок в Италии.

По словам Марии Костиной, во время подготовки сценария команда провела из Харлана десятки интервью.

В Киеве презентовали тизер байопику об Ольге Харлане (фото н

Разговоры помогли авторам больше узнать о ее переживаниях и решениях за пределами соревнований.

"Мы вместе смеялись, переживали сложные моменты, а иногда и не могли сдержать слез", – рассказала сопродюсер.

Когда начнутся съемки "Фехтовщицы"

О старте съемок весной 2027 года сообщил Вадим Гутцайт. Режиссером фильма стал Денис Тарасов, сценарий написала Мария Ткачик.

Генеральный продюсер ленты – Андрей Ногин, оператор-постановщик – Евгений Кирей.

По данным студии, рабочие материалы проекта уже показывали во время индустриальных мероприятий 83-го Венецианского кинофестиваля в рамках презентации Work in Progress.

Фильм создают в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "Тысячевесная" при поддержке Министерства культуры Украины.