Кіностудія UnitedContentHUB показала перший тизер фільму про Ольгу Харлан

Кіностудія UnitedContentHUB показала перший тизер байопіку "Фехтувальниця. Головний поєдинок" про дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Фільм Дениса Тарасова розповість про кар’єру української шаблістки та її життя поза фехтувальною доріжкою.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення кіностудії UnitedContentHUB.

Де показали перший тизер фільму про Ольгу Харлан

Тизер представили 5 листопада на щорічній події UnitedContentHUB, де студія підбила підсумки роботи й анонсувала нові проєкти.

Вечір вела акторка Анастасія Цимбалару.

Байопік презентували президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, співпродюсерка Марія Костіна та продюсер із міжнародної комунікації Юрій Вітяк.

У фільмі розкажуть про перші кроки Харлан у фехтуванні, її перемоги, травми та поразки.

Серед ключових епізодів, які Держкіно згадує в конкурсному описі проєкту, є відмова спортсменки потиснути руку суперниці з Росії після поєдинку. Це сталося на чемпіонаті світу з фехтування 2023 року в Мілані.

Окрему сюжетну лінію присвятять стосункам Харлан з італійським шаблістом Луїджі Самеле, якого називають Джіджі.

Їхнє знайомство команда планує відтворити під час зйомок в Італії.

За словами Марії Костіної, під час підготовки сценарію команда провела з Харлан десятки інтерв’ю.

У Києві презентували тизер байопіку про Ольгу Харлан (фото н

Розмови допомогли авторам більше дізнатися про її переживання й рішення за межами змагань.

"Ми разом сміялися, переживали складні моменти, а іноді й не могли стримати сліз", - розповіла співпродюсерка.

Коли почнуться зйомки "Фехтувальниці"

Про старт зйомок навесні 2027 року повідомив Вадим Гутцайт. Режисером фільму став Денис Тарасов, сценарій написала Марія Ткачик.

Генеральний продюсер стрічки - Андрій Ногін, оператор-постановник - Євген Кірей.

За даними студії, робочі матеріали проєкту вже показували під час індустрійних заходів 83-го Венеційського кінофестивалю в межах презентації Work in Progress.

Фільм створюють у межах ініціативи президента Володимира Зеленського "Тисячовесна" за підтримки Міністерства культури України.