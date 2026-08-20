В Киеве сняли защитный каркас с памятника Богдану Хмельницкому: как он выглядит теперь

Металлическая конструкция закрывала один из символов Софийской площади от обломков ракет и дронов более четырех лет
В центре Киева была демонтирована защитная конструкция вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост в Threads фотографа Владимира Байдукова.
Коммунальные службы завершили демонтаж металлических конструкций, которые более четырех лет закрывали памятник Богдану Хмельницкому.
Защита должна была уберечь монумент от обломков ракет и беспилотников во время российских обстрелов столицы.
Конструкцию разобрали с помощью специальной техники.
Параллельно специалисты приводили в порядок сам памятник. В частности, очистили его от растительности, успевшей разрастись под защитным покрытием за последние годы.
Сейчас монумент полностью открыт и появляется на Софийской площади в обычном для киевлян и гостей столицы виде.
Памятник расположен в самом центре Софийской площади и является одним из самых узнаваемых монументов Киева.
Его торжественно открыли в 1888 году. Бронзовая композиция изображает Богдана Хмельницкого верхом на вздыбленом коне.
После начала полномасштабной войны памятник, как и ряд других культурных объектов столицы, был закрыт специальными защитными конструкциями.
Теперь защитный каркас постепенно демонтируется, возвращая Софийской площади ее довоенный вид.