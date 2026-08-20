У Києві зняли захисний каркас із пам’ятника Богдану Хмельницькому: як він виглядає тепер

У центрі Києва демонтували захисну конструкцію навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис у Threads фотографа Володимира Байдукова.

Що відбувається на Софійській площі

Комунальні служби завершили демонтаж металевих конструкцій, які понад чотири роки закривали пам’ятник Богдану Хмельницькому.

Захист мав уберегти монумент від уламків ракет і безпілотників під час російських обстрілів столиці.

Конструкцію розібрали за допомогою спеціальної техніки.

Паралельно фахівці приводили до ладу сам пам’ятник. Зокрема, очистили його від рослинності, яка встигла розростися під захисним покриттям за останні роки.

Наразі монумент повністю відкритий і постає на Софійській площі у звичному для киян та гостей столиці вигляді.

Що відомо про пам’ятник Богдану Хмельницькому

Пам’ятник розташований у самому центрі Софійської площі та є одним із найвпізнаваніших монументів Києва.

Його урочисто відкрили у 1888 році. Бронзова композиція зображує Богдана Хмельницького верхи на здибленому коні.

Після початку повномасштабної війни пам’ятник, як і низку інших культурних об’єктів столиці, закрили спеціальними захисними конструкціями.

Тепер захисний каркас поступово демонтують, повертаючи Софійській площі її довоєнний вигляд.