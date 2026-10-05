Фінальний модний вікенд у Парижі: 10 зіркових образів, які варто побачити

SZA здивувала графічним макіяжем, Венус Вільямс переосмислила тенісний стиль, а Сіара з’явилася у прозорому мереживі
Фінальний вікенд Тижня моди в Парижі зібрав знаменитостей на показах Miu Miu, Mugler, Jean Paul Gaultier і Lacoste. Зірки демонстрували розслаблений оверсайз, спортивні образи, прозоре мереживо та сміливі б’юті-експерименти.
Wave RBC.UA зібрало 10 зіркових виходів, які привернули найбільше уваги.
Для вечірки Miu Miu акторка обрала леопардовий жакет із контрастними чорними лацканами та світлий топ. Акцентний принт вона врівноважила стриманим макіяжем і недбало зібраним волоссям.
На показі Jean Paul Gaultier співачка з’явилася у лаконічному чорному образі з відкритими плечима.
Утім, головною деталлю став графічний рожевий макіяж: широка смуга проходила через очі, а тонка вертикальна лінія - через губи та підборіддя.
На гала-вечорі BoF500 у паризькому готелі Shangri-La Періс Гілтон з’явилася у довгій прозорій сукні з чорного мережива та високою горловиною.
Образ вона доповнила блискучими туфлями, темними окулярами геометричної форми й недбало зібраним платиновим волоссям.
На показі Lacoste акторка продемонструвала стриманий оверсайз. Темно-сірий фактурний жакет, природна укладка та майже непомітний макіяж створили розслаблений образ без зайвих деталей.
Актор підтримав спортивну естетику Lacoste за допомогою об’ємної куртки у сіро-оливковій гамі з великим графічним принтом. Завершили образ окуляри з дзеркальними лінзами.
Тейлор Захар Перес та Ума Турман сиділи поруч на шоу, яке відбулося на корті Philippe-Chatrier стадіону Roland-Garros.
Тенісистка обрала насичений синій комплект із мінішортами, спортивним топом та довгим біло-синім пальтом. Найцікавішою деталлю стало біле гібридне взуття з перебільшено гострим мисом.
Актор прийшов на показ Lacoste у розслабленому сіро-зеленому костюмі. Сорочка в тон, широкі штани, темне взуття та сонцезахисні окуляри перетворили класичну чоловічу формулу на невимушений паризький образ.
Показ колекції Lacoste весна-літо 2027 відбувся 4 жовтня та отримав назву "Dress code: No white required".
Для шоу Miu Miu акторка обрала ніжно-рожеву мінісукню на тонких бретелях. Її ліф прикрашала щільна смуга сріблястої та рожевої вишивки, завдяки якій мінімалістичний силует мав значно святковіший вигляд.
Зірка "Ейфорії" з’явилася в об’ємному картатому костюмі, блакитній сорочці та бежевому трикотажному шарі. Коричневий ремінь і бордове взуття додали образу характерної для Miu Miu естетики препі.
На подіумі Miu Miu цього сезону показали речі, натхнені повсякденним і спортивним одягом, а однією з несподіваних учасниць шоу стала Олівія Колман.
Одним із найсміливіших виходів вікенду стала поява Сіари на гала-вечорі BoF500. Вона одягла повністю прозору чорну мереживну сукню Dolce & Gabbana, яка підкреслила її вагітний животик, і доповнила образ масивним кольє з хрестом.