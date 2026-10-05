Valentino перетворив бібліотеку на подіум: Алессандро Мікеле представив нову колекцію

Дизайнер влаштував показ Valentino у бібліотеці Сент-Женев’єв, перетворивши колекцію на гру з формами та кольорами.
Алессандро Мікеле представив нову колекцію Valentino сезону весна/літо 2027 у Парижі. Wave RBC.UA повідомляє, що показ відбувся в історичній бібліотеці Сент-Женев'єв - одному з найвідоміших архітектурних просторів французької столиці.
Для Мікеле, який очолює Valentino з 2024 року, локація стала важливою частиною самого шоу. Бібліотека з її монументальними арками, високими стелями, металевими конструкціями та рядами книжкових полиць створила атмосферу, у якій мода перетнулася з мистецтвом, історією та культурою.
У новій колекції дизайнер продовжив розвивати власне бачення Valentino, поєднуючи романтичність і театральність із речами, які виглядають більш повсякденно.
У центрі уваги - складні силуети, багатошаровість, декоративні деталі та гра з пропорціями.
Мікеле відомий любов'ю до історичних посилань. Дизайнер працює з одягом як із способом розповісти історію, поєднуючи різні епохи, фактури та стилістичні коди.
Особливу увагу привернули сукні, костюми, прозорі елементи та речі з декоративним оздобленням. Романтичні деталі поруч із більш структурованими предметами гардероба, створюючи характерний для Мікеле баланс між розкішшю та навмисною недбалістю.
Концепція колекції перегукується з японським поняттям цундоку - практикою купувати книги та накопичувати їх, не обов'язково прочитуючи.
Кожна нерозкрита книга нагадує про ідеї, історії та цілі світи, які ще залишаються невідомими. Цю ж думку Мікеле переносить у мову одягу: речі Valentino стають своєрідним запасом форм, кольорів і способів взаємодії з тілом.
Мерехтлива бахрома, пір'я, об'ємні силуети та сміливі поєднання кольорів створюють відчуття постійного вибору. Це не стільки готовий гардероб із чітко визначеними правилами, скільки своєрідний каталог можливостей.
Сам простір бібліотеки Сент-Женев'єв доповнив цю ідею. Ряди книг, історична архітектура та атмосфера місця стали природним тлом для колекції.
Показ Valentino весна/літо 2027 став черговим етапом у роботі дизайнера над новою естетикою модного дому.
Після приходу до Valentino Мікеле поступово переосмислює його впізнавані коди, не відмовляючись від історичної спадщини бренду, але додаючи до неї власну еклектичну мову.