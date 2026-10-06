Нашла Сестричку Вику в Калифорнии: Христина Соловий готовит особенный релиз

Соловий продолжает исследовать украинские 90-е

Композиция станет частью нового альбома Христины Соловий - музыкального исследования украинской сцены 1990-х.

В пластинку также войдут другие переосмысления известных песен и работы, созданные в сотрудничестве с легендами того периода.

"Прощай" принадлежит к самым ранним композициям в репертуаре Виктории Врадий.

Певица записала ее вместе с ВИА "Арника" еще в конце 1970-х - задолго до появления сценического образа Сестрички Вики.

Позже Врадий стала одной из самых ярких представительниц украинской рок-сцены.

В 1989 году она завоевала первое место в категории рок-музыки на фестивале "Червона рута".

Встреча в Калифорнии

Во время недавней поездки в США Кристина Соловой посетила Викторию Врадий, которая уже более 30 лет живет в Калифорнии.

Во время встречи артистки обнаружили символическое совпадение: Сестричка Вика покинула Украину в 1993 году - тогда родилась Христина Соловий.

Их разговор состоялся перед камерой. Соловий пообещала скоро опубликовать видео со встречи.

Ранее в интервью проекту TALK на FM Галичина певица рассказала, что долго искала контакты Виктории Врадий.

В конце концов, артистка позволила ей использовать свои музыкальные материалы и поддержала работу над новым прочтением композиции.

О предстоящем сотрудничестве Соловий впервые публично заговорила еще в начале 2026 года.

Новая версия песни "Прощай" выйдет 30 октября.