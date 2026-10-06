Знайшла Сестричку Віку в Каліфорнії: Христина Соловій готує особливий реліз

Соловій продовжує досліджувати українські 90-ті

Композиція стане частиною нового альбому Христини Соловій - музичного дослідження української сцени 1990-х.

До платівки також увійдуть інші переосмислення відомих пісень і роботи, створені у співпраці з легендами того періоду.

"Прощай" належить до найраніших композицій у репертуарі Вікторії Врадій.

Співачка записала її разом із ВІА "Арніка" ще наприкінці 1970-х - задовго до появи сценічного образу Сестрички Віки.

Пізніше Врадій стала однією з найяскравіших представниць української рок-сцени.

У 1989 році вона здобула перше місце в категорії рок-музики на фестивалі "Червона рута".

Зустріч у Каліфорнії

Під час нещодавньої поїздки до США Христина Соловій завітала до Вікторії Врадій, яка вже понад 30 років живе в Каліфорнії.

Під час зустрічі артистки виявили символічний збіг: Сестричка Віка залишила Україну 1993 року - саме тоді народилася Христина Соловій.

Їхня розмова відбулася перед камерою. Соловій пообіцяла незабаром опублікувати відео із зустрічі.

Раніше в інтерв’ю проєкту TALK на FM Галичина співачка розповіла, що довго шукала контакти Вікторії Врадій.

Зрештою артистка дозволила їй використати свої музичні матеріали та підтримала роботу над новим прочитанням композиції.

Про майбутню співпрацю Соловій уперше публічно заговорила ще на початку 2026 року.

Нова версія пісні "Прощай" вийде 30 жовтня.