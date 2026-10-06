Год после дебюта Матье Блази: главные образы с нового парижского показа Chanel

В Париже представили новую коллекцию Chanel весна-лето 2027 года. Показ состоялся в Гран-Пале почти ровно через год после громкого дебюта Матье Блази в должности креативного директора модного Дома. Пространство под стеклянным куполом превратили в фантазийное ночное небо: над подиумом появились огромная луна и стаи светящихся птиц, а пол укрыли оранжево-зеленым узором с зеркальным эффектом.

Разговор с Габриэль Шанель продолжается

Коллекция получила название "La Conversation - Part Three - Different Faces of the Same Coin".

Через одежду Благе показал разные этапы жизни Габриэль Шанель - от ее ранней работы с бельем и джерси до создания костюма, который стал одним из главных символов Дома.

"Это не историческая коллекция, а коллекция о многослойных историях Габриэль Шанель", - пояснил дизайнер.

Центральными темами стали свобода, движение и постоянное изменение женской идентичности.

Поэтому узнаваемые коды Chanel в новой коллекции выглядели значительно легче, расслабленнее и иногда провокационнее.

Прозрачное платье и личная сумка Габриэль Шанель

Показ открыла модель Дионира Гурбушер в полупрозрачном розовом платье-комбинации с легким перьем на лифе.

Вместо новой модели сумки она несла личную Chanel 2.55 Габриэль Шанель, взятую из архива Дома.

Та же модель и сумка появились в финальной части шоу. Так Блази замкнул историю коллекции в круг - от белья, напоминающего вторую кожу, до нового прочтения легендарного костюма.

Твид, который двигается вместе с телом

Одной из главных инноваций стал материал "smocked tweed". Он зрительно напоминает классический твид Chanel, но имеет эластичную структуру, легко растягивается и чувствуется почти как спортивный трикотаж.

Из обновленного твида создали костюмы с укороченными жакетами и юбками разных силуэтов.

В частности, на подиуме появился черный комплект с приталенным жакетом и узкой юбкой до колена - современное прочтение классического костюма Chanel.

Самые эффектные образы из парижского шоу Сhanel весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

По замыслу Блази, костюм Chanel должен одеваться так же непринужденно, как обычная футболка.

Прозрачные костюмы и обнаженное тело

В коллекции появились кремовые и черные костюмы из полупрозрачных тканей, украшенных цветами и бисером.

В других моделях плотный твид чередовались с сеткой, открывая участки тела.

Дизайнер соединил это с мужскими жилетами, широкими брюками, жакетами с необработанными краями и костюмами с карандашными юбками.

Маскулинный крой стал способом подчеркнуть женственность, а не скрыть ее.

Тигровый принт вместо сдержанной классики

Наиболее заметной версией твида стал красно-белый тигровый принт. Дикий узор перенесли на жакеты, костюмы и фирменную двухцветную обувь Chanel.

Рядом с ним появились туфли с контрастным светлым мысом, голубовато-серебристые модели и массивные сандалии с золотым логотипом Дома.

Самые эффектные образы из парижского шоу Сhanel весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

Платья-парашюты с облаками

Одними из самых зрелищных образов стали объемные платья-парашюты.

Полупрозрачный шелк с изображениями облаков укладывали в несколько слоев, создавая эффект изменяющегося в течение дня неба.

В коллекции можно было увидеть утреннюю лазурь, золотой час и глубокое ночное небо.

Завершила эту серию Анок Яй в платье с принтом созвездий, почти сливавшейся со сценографией Гран-Пале.

Самые эффектные образы из парижского шоу Сhanel весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

Балетные юбки и корсеты

Блази также обратился к эстетике балета. Пышные многослойные юбки из тюля он соединил с корсетными топами, открытыми плечами и деталями, вдохновленными эдвардианской модой.

Эти образы походили на костюмы Ballets Russes, но вместо буквальной театральности дизайнер предложил легкие и современные силуэты, которые можно разбирать на отдельные элементы.

Самые эффектные образы из парижского шоу Сhanel весна-лето 2027 (фото: Getty Images)

Облака, птицы и обновленные сумки

Тема полета продлилась в аксессуарах. Птицы появились на пуговицах, украшениях и вышивке, а к классическим стеганым сумкам добавили модели в форме облаков и миниатюрную сумку-клеточку, из которой вроде бы вылетели птицы.

Среди других заметных аксессуаров – сумки с зебровым принтом, контрастными цветными вставками и новые версии классической модели с клапаном.

Финал шоу прошел под композицию Britney Spears "Gimme More". После последнего выхода Матье Блази выбежал на подиум, а среди гостей ему аплодировали Дуа Липа, Николь Кидман, Педро Паскаль, Айо Эдебири, Марион Котияр и Алекс Деми.