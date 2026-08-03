Гал Гадот спасает похищенного сына в новом экшн-триллере "Беги!": первый трейлер

Смотрите на Wave RBC.UA официальный трейлер фильма, украинская премьера которого запланирована на 17 сентября 2026 года. Дистрибьютором выступила Adastra Cinema.

По сюжету, успешная корпоративная юрист Майя Мартен живет тщательно спланированной жизнью, пока однажды утром все не меняется. Во время обычной пробежки женщина узнает, что ее маленького сына похитили.

Чтобы спасти ребенка, Майя вынуждена следовать серии опасных указаний анонимного преступника. Она мчится по улицам Лондона, не зная, кто стоит за похищением и удастся ли ей добраться до финала этой смертельно опасной игры.

Режиссером картины стал лауреат премии "Оскар" Кевин Макдональд, известный по фильмам "Последний король Шотландии", "Мавританец" и документальной лентой "Касаясь бездны". Сценарий написал Марк Гибсон.

Кроме Галь Гадот, в фильме снялись Дэмиен Льюис и Альфред Енох. Роль сына главной героини исполнил Рори Уилмот, также сыгравший Невилла Лонгботома в новом сериале о Гарри Поттере.

Судя по трейлеру, зрителей ждет напряженная история о материнской преданности, психологическом давлении и гонке со временем, где каждое решение может стоить жизни.