Ґаль Ґадот рятує викраденого сина у новому екшн-трилері "Біжи!": перший трейлер

Дивіться на Wave RBC.UA офіційний трейлер стрічки, українська прем'єра якої запланована на 17 вересня 2026 року. Дистриб’ютором виступила Adastra Cinema.

За сюжетом, успішна корпоративна юристка Майя Мартен живе ретельно спланованим життям, доки одного ранку все не змінюється. Під час звичайної пробіжки жінка дізнається, що її маленького сина викрали.

Щоб урятувати дитину, Майя змушена виконувати серію небезпечних вказівок анонімного злочинця. Вона мчить вулицями Лондона, не знаючи, хто стоїть за викраденням і чи вдасться їй дістатися фіналу цієї смертельно небезпечної гри.

Режисером картини став лауреат премії "Оскар" Кевін Макдональд, відомий за фільмами "Останній король Шотландії", "Мавританець" та документальною стрічкою "Торкаючись безодні". Сценарій написав Марк Гібсон.

Окрім Ґаль Ґадот, у фільмі знялися Деміен Льюїс та Альфред Енох. Роль сина головної героїні виконав Рорі Вілмот, який також зіграв Невілла Лонгботома в новому серіалі про Гаррі Поттера.

Судячи з трейлера, глядачів чекає напружена історія про материнську відданість, психологічний тиск і гонку з часом, де кожне рішення може коштувати життя.