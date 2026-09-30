На фасаде Национальной оперы появилась Бронислава Нежинская: где искать новую минискульптуру

В Киеве открыли 54-ю бронзовую минискульптуру культурно-исторического проекта "Шукай!" Юлии Бевзенко. Новый объект посвящен Брониславе Нежинской - танцовщице и хореографке, которая повлияла на развитие мирового балета.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт проекта "Шукай!" .

Чем Бронислава Нежинская связана с Киевом

В 1919 году Нежинская открыла в Киеве собственную "Школу движения". Здесь она разрабатывала авангардный хореографический язык и стремилась воспитывать не просто исполнителей, а художников, способных самостоятельно мыслить и творить.

Среди учеников школы был киевлянин Серж Лифар, позже ставший одним из самых известных танцовщиков и хореографов XX века.

Саму Нежинскую считают одной из первых женщин-хореографок мирового уровня и пионеркой современной традиции в балете.

Авторы проекта отмечают, что новая скульптура возвращает киевский период творчества Нежинского к культурной истории города.

В Киеве открыли 54-ю мини-скульптуру "Шукай!" в честь Брониславы Нежинской (фото предоставлено пресс-службой проекта)

В то же время она посвящена современным художникам, которые продолжают работать во время войны и выходить за пределы унаследованных канонов.

"Вернуть Нежинскую домой, в Киев, сегодня - еще один акт деколонизации нашего культурного наследия", - отметила меценатка скульптуры Ольга Морозенко.

Автором проекта "Шукай!" есть Юлия Бевзенко, а бронзовую минискульптуру создал скульптор Юрий Белявский.

Меценаткой стала Ольга Морозенко - художественная руководительница Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной и бывшая солистка Национальной оперы Украины.

В Киеве открыли 54-ю мини-скульптуру "Шукай!" в честь Брониславы Нежинской (фото предоставлено пресс-службой проекта)

Бронзовую Нежинскую установили на фасаде Национальной оперы Украины по адресу: улица Лысенко, 5.

Увидеть минискульптуру можно под окнами репетиционного зала.